به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «مثل دستهای مادرم» نوشته خسرو باباخانی، مجموعهای از داستانهای کوتاه با موضوعات اجتماعی است که برای نوجوانان نوشته شده و به مسائل مهمی مانند فقر، اعتیاد، و چالشهای زندگی در جامعه میپردازد. این اثر توسط نشر سماوا منتشر شده و با صدای بهروز رضوی روایت شده است.
این مجموعه داستان از دل جامعه و زندگی روزمره ایرانیان برگرفته شده است. نویسنده با الهام از تجربیات شخصیاش و مشاهده معضلات اجتماعی، داستانهایی خلق کرده که خواننده را به تفکر وادار میکند. این قصهها نه تنها به مشکلات و سختیها اشاره دارند، بلکه بر امید، مقاومت، و مهرورزی نیز تأکید دارند و سعی میکنند روحیهی جرئتورزی و همدلی را در مخاطبان جوان تقویت کنند.
یکی از داستانها، ماجرای پسربچهای را روایت میکند که در روزی گرم و طاقتفرسا روی آسفالت داغ خیابان بیحرکت دراز کشیده و مردم دور او جمع شدهاند؛ هرکس از زاویهای به ماجرا نگاه میکند، اما حقیقت تلخی در انتظارشان است. در داستانی دیگر، خانوادهای از خریدن یک ماشین نو هیجانزده هستند و با شوق سفر شمال را برنامهریزی میکنند، اما حادثهای غیرمنتظره مسیر زندگیشان را تغییر میدهد.
خسرو باباخانی نویسندهای ایرانی است که به دلیل فعالیتهای انقلابی پیش از انقلاب اسلامی ایران شناخته شده و بعدها تجربههای زندگی خود را در قالب داستان به مخاطبان منتقل کرده است. آثار او اغلب به موضوعات اجتماعی پرداخته و روایتی عمیق از معضلات جامعه ارائه میدهند.
