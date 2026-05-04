مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان: «معلم» مجاهد جبهه تبیین و تربیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به مناسبت ایام شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم پیامی را صادر کرد که متن آن به این شرح است:

اردیبهشت‌ماه، ایام شهادت فیلسوف فرزانه و متفکر زمان‌شناس، شهید استاد مرتضی مطهری، نه تنها برگی زرین در تقویم رسمی کشور، بلکه نمادی از پیوند وثیق «عقلانیت» و «دیانت» در ساحت تعلیم و تربیت است.

معلم، معمار ساختار ذهنی جامعه و پیشران تحول در تمدن نوین اسلامی است. در نگاه نخبگانی، معلم صرفاً انتقال‌دهنده گزاره‌های علمی نیست؛ بلکه «مؤلف شخصیت» و مجاهد جبهه تبیین است که در عصر تهاجم ادراکی، وظیفه صیانت از مرزهای عقیدتی و ارتقای بصیرت نافذ نسل جوان را بر عهده دارد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری، این روز سترگ را به تمامی مجاهدان عرصه دانایی، اساتید فرهیخته و معلمان گرانقدر استان سمنان (دیار اخلاق و فضیلت) تبریک عرض می‌کنم.

امید است با تمسک به سیره ائمه اطهار (علیهم‌السلام) و در سایه‌سار رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، در مسیر تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و تربیت نسلی متعهد، منضبط و تمدن‌ساز، بیش از پیش موفق و مؤید باشید.