شهید مطهری احیاگر بیداری فکری جامعه؛ دانشمندی فراتر از زمانه

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها -شیما جرگه: شهید مرتضی مطهری فراتر از عنوان یک معلم یا اندیشمند است؛ او احیاگر بیداری فکری جامعه بود که توانست با زبانی منطقی و استوار، غبار شبهات را از شانه حقیقت پاک کند.

شهید مطهری با اثرگذاری قلم خود از سنگر اندیشه اسلامی پاسداری کرد و هنوز هم صدای قلم استاد در ورق تاریخ می‌پیچد؛ صدایی که با منطق و برهان، پایه‌های طاغوت را در ذهن جوانان فرو ریخت.

امام خمینی (ره) درباره این شخصیت مبارز و انسان‌ساز فرمودند: «مطهری حاصل عمر انقلاب بود.» او نمونه معلمی بود که دغدغه‌اش محدود به کلاس و تکلیف نبود، بلکه کلاس‌های درسش میدان مبارزه با جهل و انحراف و روشنگری نسبت به شبهات جوانان محسوب می‌شد؛ استادی که نامش جلوه‌گر پیوند حوزه و دانشگاه و برقراری رابطه میان عقل و ایمان بوده است.

شهید مطهری نسلی را تربیت کرد که بعدها ستون انقلاب را بنا کردند. بنابراین شهادت ایشان نه پایان اندیشه‌هایش، بلکه آغاز یک «مطهری‌شناسی» و ترویج کتاب‌هایی بود که هرکدام چراغی است برای عبور از تاریکی‌های مدرن.

در این گزارش به بررسی ابعاد شخصیت مردی پرداخته‌ایم که شهادتش نقطه شروع جدیدی در تاریخ فکری ایران بر جای گذاشته و آثار او راهی است برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی.

شهید مطهری نیازهای فکری زمانه را درک می‌کرد

یک مدرس حوزه و دانشگاه هرمزگان، با اشاره به جایگاه رفیع شهید مرتضی مطهری از نگاه امام خمینی (ره) گفت: شهید مطهری از افراد نادر و کم‌نظیر زمان خود بود و بنای فکری نظام جمهوری اسلامی در بخش عمده متکی به تفکرات ایشان است.

آسیه گلستانی، مدرس حوزه و دانشگاه هرمزگان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم، ضمن تسلیت این ایام، به تبیین شخصیت و اندیشه‌های این شهید والامقام از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخت.

وی با بیان اینکه شهید مطهری از شخصیت‌های برجسته و نخبه اسلام و ایران بود، افزود: پس از ترور ایشان، شخصیت والای ایشان بیشتر از گذشته برای ایران و جهان شناخته شد. شهید مطهری در تمام ابعاد تبحر خاصی داشت و از نگاه امام راحل، ایشان از افراد نادر و کم‌نظیر زمان خود و انسانی استثنایی به شمار می‌رفت.

گلستانی با اشاره به اینکه شهید مطهری از شاگردان بسیار برجسته امام خمینی (ره) بود، تصریح کرد: از دیدگاه امام شهید، شخصیت شهید مطهری به گونه‌ای بود که ایشان استعداد فکری وسیعی داشتند و تفکر اسلامی را به صورت پویا احیا کردند. ژرف‌اندیشی، دقت نظر و استدلال‌های متقن ایشان در مباحث مختلف، همواره با نگاهی عمیق به مسائل پیرامونی همراه بود.

این مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه شهید مطهلی نیازهای فکری زمانه را به خوبی درک می‌کرد، اظهار داشت: ۴۵ سال از شهادت ایشان می‌گذرد، اما کتاب‌هایشان همچنان در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و محافل علمی به روز است و می‌توان از آنها در جهت امور زندگی استفاده کرد. ایشان در برابر هجوم نظریه‌های مخالف در عرصه‌های مختلف عقیدتی، کلامی، فلسفی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، آماده پاسخگویی بر اساس آیات، روایات و استدلال‌های محکم بودند.

گلستانی اخلاص و توحید شهید مطهری را زبانزد عام و خاص دانست و خاطرنشان کرد: ایشان به طور همزمان با تحجر و تجددستیزی مبارزه می‌کردند و نه به تفکرات عقب‌مانده گذشته پایبند بودند و نه افراط‌گرایی مدرن را می‌پسندیدند. رویکرد ایشان، رویکردی میانه و متناسب با زمان بود.

مبارزه شهید مطهری با التقاط در فهم و تفسیر دین

وی با اشاره به مبارزه شهید مطهری با التقاط در فهم و تفسیر دین، تصریح کرد: ایدئولوژی انقلاب اسلامی توسط شهید مطهری در جامعه تولید شد. پس از پیروزی انقلاب، ایشان در همان یکی دو سال پایانی عمر خود، شکوفایی و تبلور ویژه‌ای یافتند، اما دشمن نتوانست این حضور مؤثر را تحمل کند و ایشان را در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۶۰ به شهادت رساند.

گلستانی با بیان اینکه از نگاه امام خمینی (ره)، شهید مطهری یکی از بزرگ‌ترین معماران بنای فکری نظام اسلامی به حساب می‌آمد، گفت: رهبر شهید ما معتقد بودند جریان فکری اسلامی انقلاب و نظام اسلامی در بخش عمده متکی به تفکرات شهید مطهری است. پایه و مایه اساس اسلام در تفکرات ایشان متجلی شد و تفکرات شهید مطهری مبنای فکری جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

این مدرس حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد: کسانی که یک دوره کتاب‌های اعتقادی شهید مطهری همچون «ایدئولوژی»، «رئالیسم» و «زن در اسلام» را مطالعه کنند، به خوبی با عمق نگاه و اندیشه ایشان آشنا می‌شوند. شخصیت شهید مطهری چنان ابعاد گسترده‌ای دارد که می‌توان ساعت‌ها درباره ایشان سخن گفت و همچنان ابعاد تازه‌ای از اندیشه‌های ناب ایشان نمایان می‌شود.

رسالت معلم، بیدار کردن عقل و وجدان است

استاد دانشگاه و مدرس نمونه، با تأکید بر جایگاه رفیع استاد شهید مرتضی مطهری در نظام آموزشی کشور گفت: شهید مطهری اندیشمندی جامع‌الاطراف بود که پیوندی مستحکم میان علم و اخلاق، حوزه و دانشگاه، و عقلانیت و معنویت برقرار کرد و مسلک ایشان باید برای نسل امروز و فردا زنده نگه داشته شود.

سارا الماسی، استاد دانشگاه و معلم هرمزگانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار داشت: این عزیزان با نثار جان خود در بمباران دشمن آمریکایی، معنای واقعی معلمی را تفسیر کردند و راهی را که استاد شهید مرتضی مطهری پیش روی جامعه فرهنگی گشوده بود، با قدم‌های سرخ خود درخشان‌تر ساختند.

وی با بیان اینکه هفته معلم فرصتی برای بازخوانی اندیشه، منش و مسلک استاد مطهری است، افزود: ایشان اندیشمندی جامع‌الاطراف بود؛ نه تنها یک استاد و نویسنده، بلکه یک روانشناس، جامعه‌شناس و مصلح فکری و فرهنگی که صاحب تفکری ممتاز و مبتنی بر عقلانیت و گفت‌وگوی استدلالی بود.

این استاد دانشگاه در ادامه به تبیین ابعاد شخصیت علمی و فرهنگی شهید مطهری پرداخت و ایجاد جریان روشنگری فکری را از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان دانست و تصریح کرد: استاد مطهری بسیاری از مسائل بنیادین مرتبط با انسان، اخلاق و اجتماع را با زبانی علمی و روشن تبیین کرد و همواره با انحرافات فکری و سطحی‌نگری در مقابله بود.

الماسی با اشاره به نقش بی‌بدیل شهید مطهری در پیوند میان حوزه و دانشگاه گفت: ایشان با حضور مؤثر در هر دو عرصه، گفت‌وگوی عالمانه میان حوزه و دانشگاه را تقویت و زبان مشترکی میان آن‌ها برقرار ساخت. همچنین کلاس درس استاد مطهری محیطی برای تربیت ذهن‌های پرسشگر و پژوهنده بود که بعدها در جایگاه‌های علمی، فرهنگی و آموزشی تأثیرگذار شدند.

شهید مطهری مفاهیم عمیق فلسفه اسلامی را با بیانی امروزی در اختیار نسل جدید قرار داد

وی افزود: شهید مطهری مفاهیم عمیق فلسفه اسلامی را با بیانی امروزی، قابل فهم و قابل نقد در اختیار نسل جدید قرار داد و نقش ایشان در آموزش و پرورش تنها به تدریس و تربیت حافظه خلاصه نمی‌شد، بلکه اصالت دادن به تفکر و معنویت، شناخت درست انسان و تربیت نسل جدید پژوهشگرانی که به دنبال پاسخ به پرسش‌های نوین بودند، از مهم‌ترین مؤلفه‌های فکری ایشان به شمار می‌رود.

الماسی با اشاره به منش تربیتی شهید مطهری خاطرنشان کرد: در نگاه ایشان، تربیت حقیقی زمانی شکل می‌گیرد که دانش‌آموز بتواند بیندیشد و حقیقت را از مسیر عقل و وجدان دریافت کند. به باور استاد مطهری، آموزش و پرورش باید عقل را تقویت کرده و اخلاق و معنویت را با آن همراه سازد و کار معلم تنها انتقال محفوظات نیست، بلکه مأموریت معلم بیدار کردن عقل و وجدان انسان است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه از منظر شهید مطهری، تا زمانی که انسان درست شناخته نشود هیچ نظام آموزشی به نتیجه نخواهد رسید، اظهار داشت: انسان‌شناسی، اخلاق، هویت و کرامت انسانی در اندیشه ایشان محور تربیت است. شیوه تدریس استاد مطهری نهادینه‌سازی تفکر منطقی و گفت‌وگوی استدلالی بود، نه تکرار حرف‌ها، بلکه ادامه دادن روح پرسشگری و تحلیل.

وی در پایان تأکید کرد: شخصیت و اندیشه شهید مطهری را باید برای نسل امروز و نسل آینده زنده نگه داشت. ایشان برای جامعه ما تنها یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه یک الگوی روش فکر کردن، روش آموزش دادن و روش انسان ساختن است. ادامه دادن مسلک ایشان در تعمیق تفکر، گسترش اخلاق و تقویت هویت، و ساختن نسلی است که با عقلانیت، انصاف و پرسشگری زندگی کند.