تشدید برخورد بامحتکران و گرانفروشی به دستور استاندار خوزستان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده یکشنبه شب در جلسه تنظیم بازار و بررسی بازارچهها گفت: ما اکنون در شرایط جنگی به سر میبریم و دشمن مقابل ما با انواع ترفندها تلاش میکند تا از طرق مختلف، به ویژه بازار و معیشت مردم، ضربه وارد کند. یکی از مهمترین وظایف ما حفظ ثبات قیمتها و حفظ نیروی کار در واحدهای اقتصادی است.
استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر بازار افزود: برخورد قضایی باید بازدارندگی ایجاد کند. یک بار تذکر، دو بار تذکر، یک بار جریمه، دو بار جریمه کافی نیست. کسی که در این شرایط نان مردم را به خطر میاندازد و فقط به فکر منافع شخصی خود است، باید نقرهداغ شود تا دیگران هم عبرت بگیرند.
موالیزاده تأکید کرد: مجازات باید بازدارنده باشد. متخلف باید در ملأعام شناسانده شود. وقتی مردم از خیابان عبور میکنند، ببینند پلاکارد زدهاند و بدانند این فروشگاه به دلیل تخلف و عدم رعایت تذکرات پلمب شده است. اطلاعرسانی رسانهای در این زمینه حتماً انجام شود.
وی با انتقاد از وضعیت نظارتها تصریح کرد: بروید پای صحبت مردم بنشینید. آنها میگویند جنس در بازار زیاد است ولی گران است. اگر نتوانیم این مشکل را حل کنیم، این نشاندهنده ضعف ما در برنامهریزی و اعمال اقتدار است. اقتدار نظام باید در بازار هم دیده شود. نظام در میدان مقتدر است، در بازار هم باید مقتدر باشد و با متخلفان قاطعانه برخورد کند.
استاندار خوزستان پیشنهاد داد: لازم است روزانه قیمت اقلام اساسی از طریق صداوسیما اعلام شود تا مردم تکلیف خود را بدانند. هر کسی تخلف کرد، فوراً با او برخورد شود. در شرایط کنونی توجه مردم به صداوسیما بیشتر از گذشته شده است و این ظرفیت خوبی برای شفافسازی قیمتهاست.
موالیزاده در ادامه با تأکید بر ضرورت تشکیل قرارگاه عملیاتی تنظیم بازار خاطرنشان کرد: یک قرارگاه فوقالعاده با حضور معاونت اقتصادی، جهاد کشاورزی، صمت، غله، اصناف، تعاون روستایی، دادستانی، شهرداری و فرمانداری اهواز تشکیل شود. این قرارگاه باید با نظارت مستمر و فوقالعاده عمل کند تا مردم احساس کنند نظارت جدی اعمال میشود. نظارت باید از مبدأ تا مقصد، در همه مناطق و همه ساعات شبانهروز صورت بگیرد.
وی افزود: من بر کار تک تک شما مدیران نظارت میکنم و تعارفی ندارم. اگر مدیری به وظایف خود در قبال تنظیم بازار و نظارت عمل نکند، بدون اغماض برخورد خواهد شد. مدیری که شب موبایل خود را روی حالت پرواز قرار دهد، مدیر نیست. مدیر باید ۲۴ ساعته در دسترس باشد و بهصورت اورژانسی عمل کند. ما در شرایط جنگ هستیم و روحیه جنگ را باید داشته باشیم.
استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت نظرسنجی مستمر از مردم بیان کرد: باید روزانه از صد، دویست، پانصد نفر درباره وضعیت بازار و نظارتها نظرخواهی شود. بهترین کسی که میتواند پاسخگو باشد، همان خانمخانهداری است که هر روز خرید میکند. رضایتمندی مردم خط قرمز ماست. این انقلاب و این نظام را مردم نگه داشتهاند و ما باید خود را مدیون آنها بدانیم.
موالیزاده در پایان گفت: مردم نزدیک به ۷۰ روز در این شرایط سخت پایداری کردهاند. باید دست و پایشان را بوسید. ما باید فدای مردم شویم و برای خدمت به آنها شب و روز و جمعه و غیرجمعه برایمان معنا نداشته باشد. اگر این روحیه، انسجام، قاطعیت و اقتدار اعمال شود، اثر آن را در بازار خواهید دید. رها کردن بازار و گفتن اینکه «عرضه و تقاضاست، کاریش نمیشود کرد» در شرایط جنگ قابل قبول نیست.
