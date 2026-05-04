گسترش آلودگی هوا در کردستان؛بانه و قروه هم در وضعیت ناسالم قرار گرفتند

کژال حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تشدید آلودگی هوا در برخی شهرهای استان و گسترش دامنه آن خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های پایش، علاوه بر شهرهای سنندج، مریوان، سقز و کامیاران، شهرهای بانه و قروه نیز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این شرایط می‌تواند برای بیماران قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار مخاطره‌آمیز باشد و توصیه می‌شود این افراد از فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.

معاون محیط زیست انسانی کردستان ادامه داد: این پدیده بخش قابل توجهی از ارتفاعات استان و مناطق شهری را تحت تأثیر قرار داده و احتمال تداوم آن تا زمان تغییر شرایط جوی یا کاهش منابع آلاینده وجود دارد.

وی با اشاره به پایش مستمر کیفیت هوا گفت: ایستگاه‌های سنجش در سطح استان به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و آخرین وضعیت از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

حبیب‌زاده تأکید کرد: افراد حساس از حضور طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کرده و سایر شهروندان نیز از ترددهای غیرضروری در معابر پرتردد پرهیز کنند.