احمد فعلهگری در گفتوگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ملی «همیار گاز» بهعنوان یکی از برنامههای مهم فرهنگی و آموزشی در حوزه انرژی خبر داد و اظهار کرد: طرح «همیار گاز» گامی اساسی در راستای فرهنگسازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی برای آیندهسازان کشور است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، ایجاد فرهنگ پایدار در مصرف صحیح گاز طبیعی است، افزود: جامعه هدف این برنامه، دانشآموزان و معلمان دوره ابتدایی بهویژه پایههای چهارم تا ششم هستند.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: محتوای آموزشی این طرح در سه محور آشنایی با صنعت گاز، مصرف ایمن و مصرف بهینه تدوین شده و بهگونهای طراحی شده است که دانشآموزان بتوانند آموختههای خود را به خانوادهها نیز منتقل کنند.
وی با تأکید بر نقش دانشآموزان در مدیریت مصرف انرژی گفت: هدف این است که دانشآموزان بهعنوان همیاران گاز، در صرفهجویی و مصرف بهینه در منازل نقشآفرینی کرده و به بهبود روند تأمین و توزیع گاز کمک کنند.
فعلهگری با اشاره به اهمیت آموزش نسل آینده افزود: در این طرح تلاش شده دانشآموزان بهعنوان سفیران فرهنگ مصرف صحیح انرژی در کنار شرکت گاز قرار گیرند، چرا که این قشر از اثرگذاری بالایی در جامعه برخوردار هستند.
وی طرح «همیار گاز» را اقدامی مؤثر در کاهش حوادث ناشی از مصرف نادرست گاز دانست و گفت: اجرای این برنامه میتواند نقش مهمی در ارتقای ایمنی و ترویج مصرف مسئولانه انرژی ایفا کند.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان در ادامه به اقدامات انجامشده در راستای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: برگزاری همایشهای آموزشی در مدارس، تولید برنامههای رسانهای، انتشار کتابهای آموزشی ویژه کودکان، توزیع اقلام فرهنگی و اطلاعرسانی و همچنین طراحی زیرساختهای ثبتنام در سامانه همیار گاز از جمله این اقدامات است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار، استان کردستان در جذب بیش از ۸ هزار دانشآموز و بیش از هزار معلم در این طرح، موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شده است.
