  1. استانها
  2. زنجان
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۰

نجاتگران هلال‌احمر زنجان فرد سقوط کرده در ارتفاعات طارم را نجات دادند

نجاتگران هلال‌احمر زنجان فرد سقوط کرده در ارتفاعات طارم را نجات دادند

زنجان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: نجاتگران هلال احمر استان با همکاری عوامل اورژانس، پس از ۵ ساعت تلاش فرد سقوط کرده در «روستای امام» شهرستان طارم را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی با بیان اینکه نجاتگران هلال احمر استان با همکاری عوامل اورژانس، پس از ۵ ساعت تلاش فرد سقوط کرده در روستای امام شهرستان طارم را نجات دادند، گفت: در ساعت ۱۷:۲۶ دقیقه ۱۳ اردیبهشت‌ماه جاری با اعلام گزارشی مبنی بر سقوط فردی در ارتفاعات شهرستان طارم به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: یک تیم واکنش سریع به محل حادثه واقع در روستای امام شهرستان طارم اعزام و با انجام عملیات امدادی فرد مصدوم را نجات و جهت ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: این عملیات با گذشت ۵ ساعت تلاش تیم های امدادی در ساعت ۲۲:۱۴ دقیقه همان روز به پایان رسید.

کد مطلب 6819438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها