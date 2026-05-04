به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی با بیان اینکه نجاتگران هلال احمر استان با همکاری عوامل اورژانس، پس از ۵ ساعت تلاش فرد سقوط کرده در روستای امام شهرستان طارم را نجات دادند، گفت: در ساعت ۱۷:۲۶ دقیقه ۱۳ اردیبهشت‌ماه جاری با اعلام گزارشی مبنی بر سقوط فردی در ارتفاعات شهرستان طارم به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: یک تیم واکنش سریع به محل حادثه واقع در روستای امام شهرستان طارم اعزام و با انجام عملیات امدادی فرد مصدوم را نجات و جهت ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: این عملیات با گذشت ۵ ساعت تلاش تیم های امدادی در ساعت ۲۲:۱۴ دقیقه همان روز به پایان رسید.