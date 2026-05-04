عل‌پناه قویدل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش راهبردی حضور شبانه مردم در خیابان در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن اظهار کرد: این حضور تجلی بصیرت مردم ایران اسلامی است.

قویدل با اشاره به تداوم ۶۵ شبانه‌روز مقاومت خیابانی مردم قزوین اظهار داشت: آنچه امروز در خیابان‌های شهرمان شاهد هستیم، صرفاً یک تجمع نمادین نیست؛ این حضور، بازتولید فرهنگ ایثار و شهادت در قامت «سنگر خیابان» است.

وی بیان کرد: دشمن گمان می‌کرد با آغاز حملات، پشت جبهه داخلی خالی خواهد شد، اما مردم ما ثابت کردند که هر کوچه و خیابان، یک سنگر مستحکم برای دفاع از وطن است.

مدیرکل بنیاد شهید استان قزوین در تشریح ابعاد بصیرت‌افزایی این حضور گفت: دشمن در کنار تهاجم نظامی، جنگ روانی و رسانه‌ای تمام‌عیاری را به راه انداخته تا میان مردم و نظام فاصله بیندازد اما بصیرت مردم قزوین که ریشه در مکتب عاشورا و وصایای شهدا دارد، تمام این رشته‌ها را پنبه کرد.

وی بیان کرد: آنها با درک عمیق از شرایط، هر شب با مشت‌های گره کرده و فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، پاسخ محکمی به عملیات روانی دشمن می‌دهند.

وی افزود: این ۶۵ شب، نماد پیمان ناگسستنی ملت با آرمان‌های انقلاب است. جوانان و نوجوانانی که شاید دوران دفاع مقدس را درک نکرده‌اند، امروز خودشان فرماندهان این سنگرها شده‌اند و به دشمن نشان داده‌اند که نسل جدید، پرچمدار همان غیرت و حماسه است.

قویدل با تأکید بر اینکه این سنگرها ادامه‌دهنده راه شهدا هستند، تصریح کرد: شهدا به ما آموختند که در لحظات سخت، میدان را خالی نکنیم. امروز مردم قزوین با الگوگیری از سیره شهیدان بابایی، لشگری و ۳ هزار شهید استان، ثابت کرده‌اند که «سنگر خیابان» قرارگاه اصلی خنثی‌سازی نقشه‌های شوم آمریکا و اسرائیل است. این تجمعات خودجوش مردمی، بزرگترین پشتوانه برای رزمندگان ما در خط مقدم نبرد است و روحیه مضاعفی به جبهه مقاومت تزریق می‌کند.

مدیرکل بنیاد شهید استان قزوین با اشاره به صحنه‌های به‌یادماندنی از حماسه‌آفرینی مردم، گفت: نکته درخشان این ۶۵ شبانه‌روز، حضور خانوادگی و محله‌محور مردم است. مادران شهیدان با در دست داشتن تصاویر فرزندانشان در صف اول این سنگرها ایستاده‌اند، کودکانی که با چفیه و سربند آمده‌اند و پدرانی که خاطرات جبهه‌ها را برای نسل جدید روایت می‌کنند. این همان بصیرتی است که دشمن هرگز محاسبه‌اش را نکرده بود؛ بصیرتی که جنگافزارهای پیشرفته دشمن در برابر آن زانو زده است.

قویدل در پایان خاطرنشان کرد: پیام روشن مردم قزوین در این ۶۵ شب به سران کاخ سفید و تل‌آویو این است که تا آخرین نفس برای دفاع از یک وجب از خاک ایران ایستاده‌ایم و «سنگر خیابان» را تا پیروزی نهایی رها نخواهیم کرد.