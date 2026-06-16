به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان، در روزهایی که جنگ رمضان به یکی از حساسترین میدان‌های روایت و جهاد تبیین در تاریخ رسانه‌ای کشور تبدیل شده بود، تیم مرکز رسانه تبلیغات اسلامی استان خوزستانی با تکیه بر ظرفیت استودیوهای مساجد، شبکه تبلیغ نوین، شبکه سرود، شبکه اکران و شبکه تبلیغات محیطی، توانست بیش از ۱۰ هزار اثر رسانه‌ای متنوع تولید و منتشر کند. اما در کنار این تولید انبوه و کمّی، یک حرکت کیفی و راهبردی شکل گرفت به نام «سی سنگر»؛ حرکتی که به ظاهر بازدید و تقدیر بود، اما در عمق خود، هویت‌بخشی و سنگرسازی انسانی را دنبال می‌کرد.

در هر جنگی، سنگرها فقط با خاک و آجر ساخته نمی‌شوند؛ مهم‌ترین سنگرها، دل‌های مردمی هستند که پای کار ایستاده‌اند. جریان «سی سنگر» دقیقاً برای همین طراحی شد: برای اینکه آن مردمی که شبانه‌روز در استودیوهای کوچک مساجد، پای میکس و مانیتور، پای دوربین و قلم، بی‌ادعا مشغول جهاد هستند، بدانند که دیده می‌شوند، کارشان فهمیده شده و وجودشان برای نظام راهبردی است.

در جنگ تحمیلی علیه ایران، رمز پیروزی در جبهه‌ها، حضور فرماندهان در خط مقدم و سر زدن به رزمندگان بود. امام و فرماندهان همواره تأکید داشتند که خداقوت گفتن به موقع، روحیه مضاعف می‌دهد و سنگرها را مستحکم می‌کند. جریان سی سنگر دقیقاً بازسازی همان منطق در میدان رسانه است.

این سر زدن‌ها سه اثر راهبردی دارد: اول، تقویت روحیه جهادی و شکستن حس تنهایی فعالان رسانه‌ای شهرستان‌ها. دوم، آسیب‌شناسی دقیق فعالیت‌های ۱۰۰ روزه از زبان کسانی که در خط مقدم بودند. سوم، هویت‌بخشی به اصحاب رسانه و هنر به عنوان «سربازان جنگ نرم» که جایگاهشان در نظام تبلیغی کشور تثبیت شود.

تیم مرکز رسانه با سفر به شهرستان‌های مختلف استان، در جمع فعالان استودیوهای مساجد، شبکه روایت، شبکه سرود، شبکه اکران و مسئولین تبلیغات محیطی حاضر شد. در این دیدارهای صمیمانه، ضمن بازدید از تولیدات متنوع از زحمات شبانه‌روزی این عزیزان تقدیر و خداقوت به عمل آمد.

در حاشیه این حضور، فعالیت‌های ۱۰۰ روزه اصحاب رسانه استان مورد آسیب‌شناسی دقیق قرار گرفت؛ نقاط قوت استخراج و ضعف‌ها برای دوره بعدی بازطراحی شد. بارها تأکید شد که جهاد روایت و تبیین تازه شروع شده و باید جان تازه‌ای بگیرد. همچنین بر دو محور اساسی تأکید شد: اول، عملیات تبیین به عنوان یک تکلیف همیشگی و مستمر و دوم، روایت فتح در جنگ تحمیلی که الگویی تمام‌نشدنی برای جهاد رسانه‌ای امروز است.

از دیگر اهداف این جریان، دیدار با روسای ادارات شهرستانی برای هم افزایی بیشتر و ایجاد پشتیبانی اداری از فعالان رسانه‌ای و نیز بازدید میدانی از استودیو مسجدها به عنوان سنگرهای اصلی تولید محتوای انقلابی بود. حضور پُرشور ائمه جمعه، فرمانداران و فرماندهان سپاه در این جلسات نشان‌دهنده عزم همگانی برای پشتیبانی از جبهه رسانه انقلاب و تبدیل کردن این نگاه به یک مطالبه و فرهنگ عمومی بود.

جریان «سی سنگر» ثابت کرد که در جنگ رمضان، فقط کمیت تولیدات رسانه‌ای مهم نبود؛ بلکه «حضور در کنار رزمندگان رسانه‌ای» و «هویت بخشیدن به آن‌ها» به اندازه خود تولید محتوا، راهبردی و سرنوشت‌ساز است. این الگو می‌تواند برای تمام استان‌ها در مواجهه با حوادث آینده، یک استاندارد عملیاتی شود: سنگر به سنگر، دل به دل.