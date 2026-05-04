به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی صبح دوشنبه در آیین بهره‌برداری از ۱۲ کیلومتر از آزادراه کمربندی غربی قم و آغاز عملیات اجرایی ۶۶ کیلومتر از مسیر قم–سلفچگان–راهجرد، با اشاره به نقش زیرساخت‌ها در توسعه پایدار کشور، اظهار کرد: بررسی‌های فنی نشان می‌دهد این مسیر به‌عنوان یک کریدور مهم، موجب کوتاه‌تر شدن مسیرهای ترانزیتی و کاهش قابل توجه مصرف سوخت خواهد شد.



وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تکمیل شبکه‌های ارتباطی متناسب با رشد جمعیت، افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش جمعیت در محدوده‌های هدف، دسترسی‌های موجود در آینده پاسخگوی نیازها نخواهد بود و ایجاد مسیرهای جدید از طریق این کمربندی، می‌تواند بخشی از مشکلات ترافیکی و دسترسی را برطرف کند.



وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ویژگی‌های فنی پروژه کمربندی غربی قم، این طرح را نمونه‌ای ویژه از به‌کارگیری فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز دانست و تصریح کرد: استفاده از این فناوری‌ها ضمن افزایش دوام و کیفیت، موجب تسریع در روند اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌ها می‌شود و حمایت از این رویکرد، یک ضرورت در توسعه عمرانی کشور است.



صادق در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت تأمین مسکن متناسب با شأن مردم اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده تا واحدهای مسکونی علاوه بر کیفیت ساخت، از خدمات پشتیبان نظیر دسترسی به مراکز آموزشی، درمانی، مذهبی و فضاهای عمومی نیز برخوردار باشند تا سکونتی پایدار و مطلوب برای شهروندان فراهم شود.



وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن، خاطرنشان کرد: هرچند بخشی از واحدها تحویل داده شده، اما در زمینه زیرساخت‌های دسترسی مشکلاتی وجود داشت که با پیگیری‌های صورت‌گرفته تا حد زیادی برطرف شده است.



صادق با اشاره به شرایط خاص کشور، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها و برخی کمبودها، روند اجرای پروژه‌های عمرانی متوقف نشده و مهندسان و کارگران ایرانی با تعهد و انگیزه بالا، مسیر پیشرفت را ادامه می‌دهند.



وی با بیان اینکه بسیاری از جلوه‌های پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف کمتر در فضای مجازی منعکس می‌شود، افزود: واقعیت‌های میدانی نشان‌دهنده عزم جدی مردم و مسئولان در مسیر توسعه است و این موضوع فاصله قابل توجهی با برخی روایت‌های منتشرشده در فضای رسانه‌ای دارد.



وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به نقش مردم در پیشبرد طرح‌های عمرانی، گفت: نمونه‌هایی از همراهی و مشارکت مردمی در پروژه‌ها، از جمله همکاری اهالی برخی مناطق در اجرای طرح‌های زیرساختی، بیانگر روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری در جامعه است.



وی همچنین با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای تضعیف انسجام ملی، تأکید کرد: هدف از برخی تهدیدها و فضاسازی‌ها، ایجاد خدشه در وحدت و همبستگی مردم است، در حالی که ظرفیت واقعی ملت ایران فراتر از این فشارهاست.