به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، صبح روز دوشنبه در آیین بهره‌برداری از ۱۲ کیلومتر آزادراه کمربندی غربی قم و آغاز عملیات اجرایی بخشی از آزادراه قم–سلفچگان–راهجرد، بر ضرورت تمرکز ویژه بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید کرد و اظهار داشت: در صورت تأمین منابع ارزی، اولویت نخست باید به این حوزه اختصاص یابد.



وی با اشاره به جایگاه کریدورهای ارتباطی در توسعه اقتصادی کشور افزود: هم‌اکنون پروژه‌های متعددی در قالب کریدورهای شمال به جنوب در دست اجراست که از مسیرهای ساحلی آغاز شده و به بنادر جنوبی ختم می‌شود و نقش مهمی در تکمیل شبکه حمل‌ونقل ایفا می‌کند.



مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در تشریح یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها بیان کرد: کریدور چالوس تا بندر امام خمینی (ره) به طول تقریبی هزار کیلومتر با مشارکت دولت و بخش خصوصی در حال اجراست و بیش از نیمی از این مسیر توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی احداث می‌شود.



بازوند ادامه داد: بخش قابل توجهی از این مسیر تعیین تکلیف شده و تاکنون حدود ۵۵۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده است و تنها بخش‌های محدودی باقی مانده که در مراحل نهایی جذب سرمایه‌گذار قرار دارد.



وی همچنین به بهره‌برداری از بخشی از قطعه ۷۸ کیلومتری این کریدور اشاره کرد و گفت: ۱۲ کیلومتر از این مسیر امروز به بهره‌برداری رسید که از نظر تکمیل شبکه ارتباطی، حائز اهمیت ویژه‌ای است.



معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های فنی پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: استفاده از روسازی بتنی در این طرح‌ها، رویکردی نوین و متناسب با ظرفیت تولید داخلی سیمان است که علاوه بر افزایش دوام مسیرها، موجب بهینه‌سازی مصرف منابع نیز می‌شود.



وی در ادامه گزارشی از وضعیت محور قدیم قم–تهران ارائه داد و گفت: این مسیر به طول حدود ۱۱۰ کیلومتر در حال ارتقاست که بخشی از آن طی سال گذشته و ایام پایانی سال به بهره‌برداری رسیده و عملیات تکمیل سایر قطعات نیز در دستور کار قرار دارد.



بازوند با بیان اینکه بخشی از مسیر در محدوده استان تهران و قم هنوز نیازمند توسعه است، افزود: برنامه‌ریزی لازم برای تکمیل این محور انجام شده و با تأمین منابع، روند اجرایی آن ادامه خواهد یافت.

هیچ‌یک از راه‌های اصلی کشور بیش از ۴۸ ساعت مسدود نماند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در شرایط بحرانی و جنگی اشاره کرد و گفت: در مقاطع مختلف، از جمله دوران دفاع مقدس سوم، زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور هدف حملات دشمن قرار گرفت، اما با تلاش شبانه‌روزی نیروهای متخصص، هیچ‌یک از راه‌های اصلی کشور بیش از ۴۸ ساعت مسدود نماند.



معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخریب تعدادی از پل‌ها، تونل‌ها و تقاطع‌ها در آن دوران افزود: بازسازی این مسیرها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و حتی در حوزه ریلی نیز بازگشایی مسیرها در کمتر از ۴۰ ساعت محقق شد.



وی با گرامیداشت یاد شهدای این حوزه خاطرنشان کرد: در جریان این تلاش‌ها، ۱۵ تن از کارکنان وزارت راه و شهرسازی به شهادت رسیدند که یاد و خاطره آنان همواره زنده خواهد ماند.



بازوند همچنین انسجام و هماهنگی میان بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی را عامل اصلی موفقیت در مدیریت بحران‌ها دانست و گفت: همکاری میان شرکت ساخت، سازمان راهداری و شرکت راه‌آهن، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم خدمات‌رسانی داشته است.



معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تداوم اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: مجموعه وزارت راه و شهرسازی با اتکا به توان فنی و مدیریتی خود، اجرای طرح‌های زیربنایی را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش بر این است که پروژه‌های راهبردی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.