صادق: قم گره استراتژیک اتصال کریدور «دریا به دریا» است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاح یک قطعه آزادراهی و آغاز عملیات اجرایی ادامه این پروژه، با تأکید بر اهمیت راهبردی کریدور شمال - جنوب موسوم به «دریا به دریا» اظهار کرد: این کریدور دریای خزر را به خلیج فارس و دریای عمان متصل می‌کند و اهمیت آن صرفاً به استان قم محدود نمی‌شود، بلکه این استان به‌عنوان یک گره استراتژیک، نقش کلیدی در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: این موقعیت راهبردی، اهمیت ملی و بین‌المللی پروژه را دوچندان کرده است.

افتتاح قطعه ۱۲ کیلومتری آزادراه با مشارکت بخش خصوصی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح قطعه ۱۲ کیلومتری این آزادراه تصریح کرد: این بخش از مسیر با طراحی و اجرای ابتکاری و با مشارکت بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است.

وی تأکید کرد: همراهی بخش خصوصی موجب می‌شود ادامه این پروژه با سرعت بیشتری پیش برود و آزادراه در زمان کوتاه‌تری به نتیجه برسد.

صادق با اشاره به حمایت‌های دولت از این طرح گفت: دولت پشتیبانی‌های لازم را از طریق مصوبات و تأمین اعتبارات مورد نیاز تداوم خواهد بخشید.

عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان با اشاره به تفاوت‌های فنی این آزادراه نسبت به پروژه‌های مشابه خاطرنشان کرد: در نظر است سندیکاها و انجمن‌های مرتبط با صنعت سیمان نیز برای پشتیبانی از اجرای این پروژه وارد عمل شوند تا تکمیل آزادراه و کریدور مورد نظر با شتاب بیشتری محقق شود.