به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی صبح دوشنبه در جریان سفر خود به استان قم در حاشیه افتتاح بزرگراه شهید سلیمانی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام آغاز عملیات اجرایی بخش‌های جدیدی از آزادراه قم، بر ضرورت تسریع در تکمیل این مسیر راهبردی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و پشتیبانی دولت تأکید کرد.



صادق، با اشاره به روند اجرای این پروژه، اظهار کرد: مشارکت بخش خصوصی در احداث این آزادراه، بستر مناسبی برای افزایش سرعت اجرای طرح فراهم کرده و این همراهی می‌تواند زمان بهره‌برداری از کل مسیر را به شکل محسوسی کاهش دهد.



وی با بیان اینکه دولت نیز حمایت‌های لازم را در قالب مصوبات و تأمین منابع مالی دنبال می‌کند، افزود: پشتیبانی‌های حاکمیتی در کنار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از عوامل تعیین‌کننده در پیشبرد این پروژه ملی به شمار می‌رود.



وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح یک قطعه ۱۲ کیلومتری از این آزادراه اشاره کرد و گفت: این بخش از مسیر با رویکردی نوآورانه در طراحی و اجرا و با اتکا به توان بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است.



صادق همچنین به ویژگی‌های فنی این آزادراه در مقایسه با سایر پروژه‌های مشابه اشاره و تصریح کرد: در نظر است برای تسریع در روند اجرا، ظرفیت نهادهای تخصصی از جمله سندیکاها و انجمن‌های مرتبط با صنعت سیمان نیز به کار گرفته شود تا روند تکمیل پروژه با شتاب بیشتری دنبال شود.



وی در ادامه با تبیین اهمیت کریدور شمال–جنوب موسوم به «دریا به دریا»، خاطرنشان کرد: این مسیر ارتباطی، دریای خزر را به خلیج فارس و دریای عمان متصل می‌کند و از این منظر، نقشی فراتر از یک پروژه استانی دارد.



وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر جایگاه استان قم در این کریدور افزود: قم به عنوان یکی از نقاط کلیدی در شبکه ارتباطی کشور، نقشی تعیین‌کننده در اتصال محورهای شرقی و غربی و همچنین مسیرهای شمالی و جنوبی ایفا می‌کند که همین موضوع، اهمیت این پروژه را در سطح ملی و حتی بین‌المللی دوچندان کرده است.



وی افزود: تکمیل این مسیر علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، می‌تواند به بهبود جریان ترانزیت و افزایش کارایی شبکه راهی کشور منجر شود و جایگاه ایران را در کریدورهای منطقه‌ای تقویت کند.