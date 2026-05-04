۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

تعداد شارژرهای سریع ناوگان برقی تهران به ۱۴۶ دستگاه رسید

با بهره‌برداری از ایستگاه جدید هنگام جنوبی، تعداد شارژرهای فست‌شارژ ناوگان برقی تهران به ۱۴۶دستگاه افزایش یافت.

به گزارش خبرگزای مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به نهضت برقی‌سازی که در دوره ششم مدیریت شهری عملیاتی شد، گفت: از ابتدای دهه ۹۰ صحبت‌های جسته گریخته درباره لزوم برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح شده بود اما هیچگاه مدیریت شهری آنگونه که امروز هست، نتوانست نهضت برقی‌سازی را اجرایی کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ که ایده برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل تهران فراگیر شد، همعرض واردات اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی، توسعه جایگاه های شارژ وسایل برقی آغاز شد و درحال حاضر این تعداد ایستگاه‌ها به ۸ رسیده است. همچنین شمار استندهای شارژ آنها از ۶۰ فراتر رفته است.

هرمزی عنوان کرد: ایستگاه شارژ هنگام جنوبی با ١۶ دستگاه دیسپنسر ١٢٠ کیلو وات، قابلیت شارژ ۴٨ دستگاه اتوبوس در ٩ ساعت شبانه و ٣٨۴ دستگاه تاکسی در ١٢ ساعت روزانه را دارد.

وی افزود: با افتتاح هشتمین ایستگاه شارژ خودروی برقی(اتوبوس/تاکسی) در ایستگاه شارژ هنگام جنوبی، تعداد شارژرهای ١٢٠ کیلو وات فست شارژ به عدد ١۴۶ دستگاه رسیده است که قابلیت شارژ ۴٣٢ دستگاه اتوبوس در ٩ ساعت شبانه و قابلیت شارژ ٣۵۴٠ دستگاه تاکسی در ١٢ ساعت روزانه را خواهد داشت.

به گفته هرمزی، پیش از این جایگاه شارژ هنگام در فاز شمالی با مساحتی حدود ۵ هزار مترمربع، مجهز به ۴ دستگاه استند شارژ سریع ۲۴۰ کیلووات یا ۸ دیسپنسر ۱۲۰ کیلووات افتتاح شده بود که قابلیت شارژ همزمان ۸ دستگاه اتوبوس و ۱۶ دستگاه تاکسی را فراهم می‌کرد و می‌توانست روزانه ۲۴ دستگاه اتوبوس در ۹ ساعت شبانه و ۱۹۲ دستگاه تاکسی در ۱۲ ساعت روزانه شارژ کند.

وی خاطرنشان کرد: مساحت ایستگاه جدید هنگام جنوبی ۴۰۰۰ مترمربع است و شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

محدثه رمضانعلی

