به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی و هم افزایی با دستگاههای اجرایی با موضوع :رزمایش محله‌محور «جهاد خدمت با مردم» در قشم برگزار شد.

سرهنگ محمد حکمیان در این جلسه با اشاره به جایگاه محلات به‌عنوان کانون اصلی ارتباط با مردم اظهار داشت: رزمایش جهاد خدمت با مردم یک مأموریت مقطعی نیست، بلکه یک حرکت مستمر و هدفمند برای تقویت پیوند میان بسیج و آحاد جامعه است. ما باید در متن محلات حضور داشته باشیم، مسائل را از نزدیک لمس کنیم و با نگاه مسئله‌محور برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.

وی افزود: امروز دشمن تلاش می‌کند با ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان، سرمایه اجتماعی نظام را تضعیف کند؛ در چنین شرایطی، حضور صادقانه، بی‌واسطه و خدمت‌محور نیروهای بسیجی در کنار مردم، بهترین پاسخ به این توطئه‌هاست.

فرمانده ناحیه سپاه قشم با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و تقسیم کار منسجم تصریح کرد: فرماندهان حوزه‌ها با همکاری مدیران محلات و پایگاه‌ها باید با شناسایی ظرفیت‌های انسانی و تخصصی محلات، بانک اطلاعاتی دقیقی از نیازها و توانمندی‌ها تهیه کنند. هر پایگاه باید به یک قرارگاه کوچک خدمت‌رسانی در محله خود تبدیل شود.

وی ادامه داد: خدمت‌رسانی در این رزمایش باید هدفمند، زمان‌بندی‌شده و دارای خروجی ملموس برای مردم باشد. برگزاری میزهای خدمت، دیدارهای چهره‌به‌چهره، رسیدگی به مشکلات اقشار کم‌برخوردار، پیگیری مسائل عمرانی و اجتماعی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی از جمله محورهای مهم این رزمایش است.

فرمانده سپاه ناحیه قشم همچنین بر اهمیت اخلاق‌مداری و تکریم مردم تأکید کرد و گفت: روحیه جهادی یعنی کار بی‌منت، بی‌وقفه و همراه با اخلاص. مردم باید احساس کنند که بسیج از جنس خود آن‌هاست و برای حل مشکلاتشان در میدان حضور دارد.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی افزود: باید از ظرفیت شوراهای محلی، مساجد، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی استفاده کنیم و با ایجاد همدلی و هماهنگی، اقدامات مؤثر و ماندگاری را در سطح محلات رقم بزنیم.

در پایان این جلسه ، سرهنگ حکمیان خواستار پیگیری مستمر اقدامات، ارائه گزارش‌های منظم و مستندسازی فعالیت‌ها شد و تأکید کرد: موفقیت این رزمایش در گرو عزم جدی، مدیریت میدانی و روحیه انقلابی مسیولین و دستگاههای اجرایی شهرستان است.