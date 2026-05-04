گزارش فرماندار قشم از مدیریت میدانی جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری فرماندار قشم امروز در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار داشت: همزمان با تهران، اسکله بهمن و آبشیرین‌کن قشم مورد حمله قرار گرفت، در طول جنگ رمضان بارها به قشم حمله شد و جنایت دشمن و رشادت رزمندگان و مردم را شاهد بودیم.

وی با بیان این که قشم جایگاه ملی و بین المللی دارد، با تصریح بر این که در زمینه نیازمندی‌های مردم هیچ مشکلی رخ نداد، عنوان داشت: به آب‌شیرین‌کن قشم حمله شد و ۱۵ هزار متر مکعب ظرفیت از دست رفت اما با تلاشی غیرتمندانه ظرف ۴۸ ساعت خط جایگزین راه اندازی شد تا منطقه به بحران نخورد.

فرماندار قشم ادامه داد: در لارک هم دشمن حملات زیادی انجام داد اما جریان زندگی قطع نشد. منطقه آزاد هم خیلی خوب پای کار بود و همدلی خوبی میان همه مدیران در جریان بود.

امیر تیموری افزود: تردد شناوری مسافری که تا ساعت ۱۷ محدود شده بود به ساعت ۲۱ شب بازگشته است. در مورد اقدامات حمایتی از صیادان و کسبه نیز کارهای خوبی انجام شده و مقرر شده تا وام های بلند مدت داده شود و بخش گردشگری هم مورد حمایت قرار گیرد. معاونت اقتصادی استانداری نیز به دنبال بخشودگی ۳ ماهه اجاره بهای اماکنی است که تعلق دولتی دارند و در این زمینه کارهایی در جریان است.

فرماندار قشم همچنین گفت: تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد نیز به ۳ ماه افزایش یافته است و مالکان می توانند تا ۳ ماه در خارج از منطقه باشند.

وی درباره تردد مسافران هم گفت: افزون بر ۶۰۰ هزار مسافر و تردد دریایی به قشم در دو ماه اخیر صورت گرفته است.

فرماندار قشم تصریح کرد: به سرعت به دنبال بازگرداندن آبشیرین‌کن مپنا به مدار تولید هستیم. همچنین در توزیع سوخت خودرویی و صیادی هیچ مشکلی نداریم و ۱۵ جایگاه سوخت قشم فعال است و خدمت رسانی در جریان است و هیچ مشکلی در توزیع سوخت نداریم.

فرماندار قشم در پایان گفت: در زمینه تجارت ملوانی نیز دوباره شرایط رو به روال در حال حرکت است.