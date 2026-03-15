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۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

همه دستگاه‌های خدمات رسان قشم برای بارندگی‌های پیش‌بینی‌شده آماده‌اند

همه دستگاه‌های خدمات رسان قشم برای بارندگی‌های پیش‌بینی‌شده آماده‌اند

قشم- فرماندار شهرستان قشم با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی درباره احتمال بارندگی در اواخر اسفندماه و ابتدای فروردین‌ماه سال جاری، از آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات رسان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری ضمن تأکید بر لزوم آمادگی کامل در برابر پدیده‌های جوی، اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و همچنین اول فروردین‌ماه ۱۴۰۵، بارندگی در منطقه انتظار می‌رود و احتمالاً آبگرفتگی معابر و سیلاب‌های مقطعی رخ خواهد داد. لذا دستگاه‌های خدمات‌رسان اعم از سازمان منطقه آزاد قشم و دست‌های زیرمجموعه شورای اداری شهرستان در جلسه مدیریت بحران شرکت کردند و تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط و ارائه خدمات مطلوب اندیشیده شد.

وی افزود: از مردم فهیم و خوب این شهرستان خواهشمندم در ایام مذکور، از حضور در مناطق پرخطر و در معرض آب‌گرفتگی خودداری کنند. همچنین دهیاری و شوراها باید آمادگی کامل داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، سریعاً وارد عمل شوند.

فرماندار قشم در ادامه به موضوع تأمین آبرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: خداوند را شاکریم که آبرسانی در روستاهای شهرستان به روال عادی بازگشته است. خوشبختانه ۴۰۰ متر خط لوله جدید در مدت زمان کوتاه احداث و به شبکه آبرسانی متصل شد و همچنین از یک پمپاژ مدرن در مرکز پمپاژ استفاده شد که باعث جریان یافتن آب در روستاهای دچار مشکل شد. علاوه بر این، چندین آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۱۰۰ و ۲۰۰ متر مکعب نیز در سطح شهرستان فعال هستند و وظیفه خود را به نحو احسن انجام می‌دهند.

فرماندار قشم در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تأمین کالاهای اساسی پرداخت و تصریح کرد: همه مایحتاج مردم به وفور تدارک دیده شده است. با توجه به شرایط فعلی، سطح خدمات‌رسانی در شهر و روستاها حداقل مانند دوران قبل از جنگ بوده است. مواد غذایی، مواد خوراکی، آب آشامیدنی و سایر اقلام ضروری در مراکز نگهداری و فروشگاه‌های سطح شهرستان موجود است و مشکلی در تأمین وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت سوخت و گاز خانگی، خاطرنشان کرد: در حوزه سوخت هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. در خصوص کپسول گاز نیز وضعیت به‌گونه‌ای است که ما بیش از ظرفیت عادی کپسول گاز در اختیار داریم و خدمات‌رسانی به مردم به‌طور کامل انجام می‌شود. مردم می‌توانند اطمینان خاطر باشند که در ایام عید نوروز و عید فطر هیچ‌گونه مشکل در تأمین کالاهای اساسی و سوخت نخواهد داشت.

کد مطلب 6775608

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