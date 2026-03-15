به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری ضمن تأکید بر لزوم آمادگی کامل در برابر پدیده‌های جوی، اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و همچنین اول فروردین‌ماه ۱۴۰۵، بارندگی در منطقه انتظار می‌رود و احتمالاً آبگرفتگی معابر و سیلاب‌های مقطعی رخ خواهد داد. لذا دستگاه‌های خدمات‌رسان اعم از سازمان منطقه آزاد قشم و دست‌های زیرمجموعه شورای اداری شهرستان در جلسه مدیریت بحران شرکت کردند و تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط و ارائه خدمات مطلوب اندیشیده شد.

وی افزود: از مردم فهیم و خوب این شهرستان خواهشمندم در ایام مذکور، از حضور در مناطق پرخطر و در معرض آب‌گرفتگی خودداری کنند. همچنین دهیاری و شوراها باید آمادگی کامل داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، سریعاً وارد عمل شوند.

فرماندار قشم در ادامه به موضوع تأمین آبرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: خداوند را شاکریم که آبرسانی در روستاهای شهرستان به روال عادی بازگشته است. خوشبختانه ۴۰۰ متر خط لوله جدید در مدت زمان کوتاه احداث و به شبکه آبرسانی متصل شد و همچنین از یک پمپاژ مدرن در مرکز پمپاژ استفاده شد که باعث جریان یافتن آب در روستاهای دچار مشکل شد. علاوه بر این، چندین آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۱۰۰ و ۲۰۰ متر مکعب نیز در سطح شهرستان فعال هستند و وظیفه خود را به نحو احسن انجام می‌دهند.

فرماندار قشم در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تأمین کالاهای اساسی پرداخت و تصریح کرد: همه مایحتاج مردم به وفور تدارک دیده شده است. با توجه به شرایط فعلی، سطح خدمات‌رسانی در شهر و روستاها حداقل مانند دوران قبل از جنگ بوده است. مواد غذایی، مواد خوراکی، آب آشامیدنی و سایر اقلام ضروری در مراکز نگهداری و فروشگاه‌های سطح شهرستان موجود است و مشکلی در تأمین وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت سوخت و گاز خانگی، خاطرنشان کرد: در حوزه سوخت هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. در خصوص کپسول گاز نیز وضعیت به‌گونه‌ای است که ما بیش از ظرفیت عادی کپسول گاز در اختیار داریم و خدمات‌رسانی به مردم به‌طور کامل انجام می‌شود. مردم می‌توانند اطمینان خاطر باشند که در ایام عید نوروز و عید فطر هیچ‌گونه مشکل در تأمین کالاهای اساسی و سوخت نخواهد داشت.