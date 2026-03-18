به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیر تیموری فرماندار شهرستان قشم شامگاه چهارشنبه،در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با وجود تحولات منطقه‌ای و حوادثی که در برخی نقاط رخ داده است، تمام زیرساخت‌های حیاتی بندری و لجستیکی این جزیره فعال و پابرجاست.

وی با بیان اینکه به مردم شریف و صبور قشم اطمینان می‌دهم که تمام کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی به‌طور کامل در بازار موجود است،افزود: تأمین سوخت و انرژی بدون هیچ‌گونه اختلالی در جریان است، بخش گردشگری با تمام ظرفیت فعال و آماده خدمت‌رسانی است و صیادی و تجارت بدون محدودیت و با ثبات ادامه دارد.

‌حسین امیر تیموری با قدردانی از صبر و تحمل مردم قشم گفت: مردم فهیم و مسئولیت‌پذیر جزیره قشم بارها نشان داده‌اند که می‌توانند حتی در شرایط سخت، آرامش و ثبات را حفظ کنند. ما به‌عنوان دستگاه اجرایی متعهد هستیم که تمام تلاش خود را برای رفاه و آسایش شما به کار بگیریم و هیچ‌گونه کمبودی در نیازهای اساسی شما وجود نخواهد داشت.

‌فرماندار قشم در پایان تأکید کرد: همه نهادهای اجرایی، امنیتی و خدماتی شهرستان در کنار هم برای حفظ آرامش و تأمین نیازهای مردم تلاش می‌کنند و هیچ شهروندی در نیازهای اساسی خود تنها نخواهد بود.