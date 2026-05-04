فیلمساز ایرانی داور جشنواره کن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، پویا عاقلیزاده فیلمساز، منتقد و یکی از پنج عضو ایرانی فدراسیون بینالمللی منتقدان، داور فیپرشی جشنواره کن ۲۰۲۶ خواهد بود.
جشنواره فیلم کن، بزرگترین رویداد سینمایی جهان است که امسال هفتاد و نهمین دوره خود با فیلمهایی از اصغر فرهادی و آندره زویاگینتسف، از ۱۲ مه تا ۲۳ مه (۲۲ اردیبهشت تا ۲ خرداد) در شهر کن فرانسه برگزار خواهد شد.
پویا عاقلیزاده که پیش از این داور جشنواره DMZ کره جنوبی و منتقد جشنواره بوسان بود، امسال در بخش اصلی «نوعی نگاه» (Un Certain Regard) به داوری آثار فیلمسازان جهان خواهد پرداخت.
عاقلیزاده هماکنون در حال نگارش فیلمنامه سینمایی «فصل پرواز حبابها» است که پس از جشنواره، آماده ساخت خواهد بود.
