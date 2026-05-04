۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

احیای نظام استاد -شاگردی پلی برای انتقال دانش ارزشمند مرمت آثار تاریخی

کرج- با هدف حفظ مهارت‌های سنتی و انتقال تجربیات ارزشمند به نسل جوان، طرح احیای نظام استاد–شاگردی در حوزه مرمت آثار تاریخی در البرز اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز از آغاز اجرای طرح نظام استاد–شاگردی در حوزه مرمت آثار تاریخی خبر داد و گفت: این طرح می‌تواند منجر به انتقال منسجم و هدفمند تجربیات ارزشمند نسل قدیم به نیروهای جوان و علاقه‌مند در این حوزه شود.

شهباز محمودی در نشست تخصصی اخیر که در استان برگزار شد ضمن تشریح جزئیات این پروژه بر اهمیت صیانت از دانش استادکاران و جلوگیری از فراموشی مهارت‌های سنتی تأکید کرد.

او با اشاره به برگزاری نشست ملی در وزارت میراث فرهنگی، گفت: در این جلسه، بر لزوم انتقال تجربیات پیشکسوتان مرمت و تشکیل بانک اطلاعاتی از استادکاران فعال استان‌ها تصریح شد.

در همین راستا، البرز نیز اقدامات اولیه در جهت اجرایی کردن این نظام انجام داده است. نشست اخیری با حضور مرمت‌گران و کارشناسان برجسته استان بر طراحی زیرساخت‌های لازم متمرکز بود از جمله شناسایی استادکاران و محل مناسب برای برگزاری آموزش‌های عملی و نظری.

یکی از پیشنهادهای کلیدی در این جلسات استفاده از کاروانسرای تاریخی ینگی‌امام به عنوان کارگاه عملی آموزشی است. با انجام مرمت و بازسازی جدی این مجموعه تاریخی، فرصت مناسبی برای آموزش کاربردی و عملی در حوزه مرمت فراهم خواهد شد که می‌تواند نمونه‌ای برای دیگر استان‌ها باشد.

محمودی با اشاره به اهمیت تداوم دانش فنی و آموزش نسل‌های بعد، تصریح کرد: این طرح نه تنها حافظ میراث سنتی است بلکه آینده‌ای روشن برای تربیت نیروی متخصص در حوزه مرمت آثار تاریخی است. هدف نهایی، ایجاد یک جریان مستمر و علمی برای انتقال تجربه است که از فراموشی مهارت‌های ارزشمند جلوگیری کند.

او همچنین با تأکید بر نقش استان البرز در پیشبرد این سیاست ملی، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های استادکاران برجسته و حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی، البرز را به یک نمونه پیشرو در اجرای نظام استاد–شاگردی تبدیل خواهد کرد که می‌تواند الگویی موفق در کشور باشد.

