بمباران روانی دشمن با القای کمبود دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نصرالله پژمان‌فر، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای توسعه کمی و کیفی خدمات در کشور، اظهار داشت: در حوزه‌هایی که مسئولیت بر عهده دستگاه‌های اجرایی است، مجلس نیز آمادگی دارد با ورود کارشناسی، به بهبود روندها و ارتقای خدمات کمک کند.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس، افزود: بر اساس قانون، در صورت وصول شکایات، موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود و حتی کمیسیون‌ها به‌صورت پیش‌دستانه نیز با حضور میدانی، مسائل را ارزیابی می‌کنند تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم چه در حوزه اجرا و چه در حوزه قانون‌گذاری انجام شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، اظهار کرد: سناریوهای مختلفی در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی و بهداشت و درمان طراحی شده و حتی بدترین شرایط نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته است تا آمادگی لازم برای مواجهه با بحران‌های احتمالی وجود داشته باشد.

پژمان‌فر ادامه داد: با توجه به برخی قرائن و همچنین رفتار غیرمنطقی طرف مقابل، احتمال تداوم یا گسترش درگیری‌ها وجود دارد و لازم است تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شود. در حوزه سلامت، تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و مدیریت بیماری‌های مزمن و اپیدمی‌ها از محورهای اصلی برنامه‌ریزی است.

وی همچنین به جنگ روانی دشمن اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات طرف مقابل، ایجاد بمباران روانی از طریق القای کمبود دارو یا ناکارآمدی در خدمات درمانی است؛ از این‌رو، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و مدیریت صحیح اطلاع‌رسانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

پژمان فر با تاکید بر لزوم آمادگی‌های لجستیکی، افزود: در شرایط خاص، باید پیش‌بینی‌های لازم برای تامین تجهیزات و استمرار خدمات انجام شود و هماهنگی میان دستگاه‌ها به‌صورت مستمر دنبال شود.