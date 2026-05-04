۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

بمباران روانی دشمن با القای کمبود دارو

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، به جنگ روانی دشمن اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات دشمن، ایجاد بمباران روانی از طریق القای کمبود دارو یا ناکارآمدی در خدمات درمانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نصرالله پژمان‌فر، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای توسعه کمی و کیفی خدمات در کشور، اظهار داشت: در حوزه‌هایی که مسئولیت بر عهده دستگاه‌های اجرایی است، مجلس نیز آمادگی دارد با ورود کارشناسی، به بهبود روندها و ارتقای خدمات کمک کند.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس، افزود: بر اساس قانون، در صورت وصول شکایات، موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود و حتی کمیسیون‌ها به‌صورت پیش‌دستانه نیز با حضور میدانی، مسائل را ارزیابی می‌کنند تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم چه در حوزه اجرا و چه در حوزه قانون‌گذاری انجام شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، اظهار کرد: سناریوهای مختلفی در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی و بهداشت و درمان طراحی شده و حتی بدترین شرایط نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته است تا آمادگی لازم برای مواجهه با بحران‌های احتمالی وجود داشته باشد.

پژمان‌فر ادامه داد: با توجه به برخی قرائن و همچنین رفتار غیرمنطقی طرف مقابل، احتمال تداوم یا گسترش درگیری‌ها وجود دارد و لازم است تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شود. در حوزه سلامت، تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و مدیریت بیماری‌های مزمن و اپیدمی‌ها از محورهای اصلی برنامه‌ریزی است.

وی همچنین به جنگ روانی دشمن اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات طرف مقابل، ایجاد بمباران روانی از طریق القای کمبود دارو یا ناکارآمدی در خدمات درمانی است؛ از این‌رو، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و مدیریت صحیح اطلاع‌رسانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

پژمان فر با تاکید بر لزوم آمادگی‌های لجستیکی، افزود: در شرایط خاص، باید پیش‌بینی‌های لازم برای تامین تجهیزات و استمرار خدمات انجام شود و هماهنگی میان دستگاه‌ها به‌صورت مستمر دنبال شود.

محدثه رمضانعلی

