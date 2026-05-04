استاندار اصفهان: زمان پایان گفتاردرمانی در مدیریت شهری فرا رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر دوشنبه در دویست‌وهفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان که با حضور اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس برگزار شد، با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی اظهار کرد: شوراها یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری در کشور هستند، اما طی حدود ۳۰ سال گذشته ظرفیت‌های شورای استان‌ها و شورای عالی استان‌ها به دلیل موانع اجرایی و ساختاری عملاً به فعلیت نرسیده است.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه گذشته افزود: در برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه، مواد مختلفی بر استقرار مدیریت واحد شهری تأکید داشتند، اما این هدف در عمل محقق نشد و حتی تلاش برای حرکت به سمت «مدیریت هماهنگ شهری» نیز به دلیل پیچیدگی‌های اداری و نبود تفویض اختیار کافی به نتیجه مطلوب نرسید و امروز با انبوهی از برنامه‌های کاغذی بدون پشتوانه اجرایی روبه‌رو هستیم.

استاندار اصفهان در ادامه با مرور رخدادهای سال ۱۴۰۴ گفت: کشور در این سال با مجموعه‌ای از تهدیدها از جمله جنگ خرداد، کودتای دی‌ماه و جنگ رمضان مواجه شد که هدف آن فروپاشی سریع نظام بود، اما همراهی مردم، انسجام قوای سه‌گانه و ایستادگی نیروهای مسلح موجب شد این سناریوها ناکام بماند.

وی با بیان اینکه کشور اکنون وارد مرحله‌ای حساس از دوران پساجنگ شده است، افزود: در این شرایط به نقشه راهی نیاز داریم که بتوان آن را «پیشرفت در دل بازسازی» نامید؛ مسیری که در آن باید از تکرار خطاهای راهبردی گذشته در حوزه صنعت و پروژه‌های عمرانی پرهیز شود.

جمالی‌نژاد با اشاره به سیاست‌های جدید در حوزه صنایع بزرگ استان گفت: در مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه، رویکرد حرکت به سمت فناوری‌های کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست دنبال می‌شود تا تهدیدهای اقلیمی و محدودیت‌های زیرساختی به فرصتی برای نوسازی صنعتی تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تقویت نهادهای محلی را پیش‌نیاز کوچک‌سازی دولت دانست و افزود: اگرچه تمرکززدایی و واگذاری امور به استانداران به عنوان یک راهبرد مطرح است، اما حجم بالای مسئولیت‌های اجرایی در استانداری‌ها نیز موجب کندی فرآیند تصمیم‌گیری شده است.

استاندار اصفهان تأکید کرد: در صورتی که مجلس اختیارات واقعی را به شوراها و شهرداری‌ها واگذار کند، بخش قابل توجهی از بار اجرایی دولت کاهش خواهد یافت و مدیریت امور محلی با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع در سطح روستاها نیز صدق می‌کند؛ دهیاران امروز در خط مقدم خدمات‌رسانی قرار دارند، اما ابزار قانونی و اختیارات متناسب با مسئولیت‌هایشان در اختیار آنها قرار نگرفته است.

جمالی‌نژاد در پایان با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس گفت: دوران پساجنگ فرصت تکرار وعده‌ها و شعارهای کلی نیست. پنج برنامه توسعه پشت سر گذاشته شده، اما سهم مدیریت شهری در این برنامه‌ها بیشتر در حد طرح مطالبات باقی مانده و انتقال واقعی قدرت به نهادهای محلی اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: تجربه بحران‌های اخیر نشان داد شوراها و مدیریت شهری از دلسوزترین و فعال‌ترین بخش‌های حکمرانی برای بازسازی کشور هستند و با واگذاری قانونی اختیارات به این نهادها می‌توان هم بهره‌وری در بازسازی را افزایش داد و هم دولت را بر وظایف حاکمیتی و نظارتی متمرکز کرد.