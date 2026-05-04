به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه صبح دوشنبه در بازدید از بازار ساری با اشاره به نگرانی‌های مردم نسبت به نوسانات بازار و گزارش‌های مردمی در خصوص افزایش قیمت‌ها و تخلفات صنفی در بازدید سرزده به بازار ساری گفت: دستگاه قضایی برای مهار بی‌ثباتی، کنترل بازار، مقابله با رفتارهای سودجویانه و بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای اقتصادی، وارد میدان شده و در کنار مردم خواهد ایستاد.

عالیشاه با اشاره به اینکه نداشتن فاکتور وافزایش قیمت بی ضابطه مهم‌ترین تخلف مغازه داران است گفت: مغازه دار با ارایه نکردن فاکتور قیمت را سرسام آور افزایش می‌دهند.

وی تاکید کرد: دلالان بازار باید شناسایی شوند و با متخلفان افزایش بی رویه قیمت‌ها برخورد قانونی میشود.

همچنین جمعی از مردم هم در گفت‌وگو با دادستان استان خواستار بهبود وضعیت قیمت‌ها شدند که نظارت صحیح وبرخورد با متخلفان امکان پذیر است.