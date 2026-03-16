«بیگانگان» سریال نوروزی شبکه سه شد؛ ورود پزشک جوان به دل داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، داستان سریال «بیگانگان» به کارگردانی راما قویدل در سال ۱۳۹۶ رخ می‌دهد و روایتگر ماجرای پزشک جوانی به نام دکتر الوند است که قصد ادامه تحصیل در آلمان را دارد. او اما در مسیر خدمت با پزشکان بدون مرز و همراهی با مدافعان حرم، وارد بحران‌های منطقه می‌شود. قصه‌ای از اسارت، مقاومت و رهایی که در دل گروه‌های تکفیری داعش روایت می‌شود.

بازیگران این مجموعه عبارتند از: محمد نادری، امیرحسین صدیق، محمدرضا هلال‌زاده، علیرضا مهران، هلن نقی‌لو، ارسلان قاسمی، مهران رجبی، سوزانا آلوز، مریم کاویانی، اکبر رحمتی، مه‌لقا مینوش، فرید قبادی، عبدالرضا نصاری، سهراب فاطمی و تایسیا پسترتسوا.

عوامل مجموعه عبارتند از؛ مدیر فیلمبرداری: سیروس کفاش، تدوینگر: نیما حسن‌دوست، آهنگساز: امیر توسلی، طراح گریم: سید جلال موسوی، طراح صحنه: بهنام جعفری، طراح لباس: مژگان عیوضی، صدابردار: نعیم مسچیان، مدیر تولید: مسعود شرفی‌کیا، مدیر برنامه‌ریزی: امید همتی‌فراز، مجری طرح: مؤسسه هفت خیزران هنر

این سریال قرار است نوروز ۱۴۰۵ از شبکه سه سیما پخش شود و کاری از گروه تولیدات اجتماعی مرکز سیمافیلم است.