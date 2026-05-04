  استانها
  آذربایجان غربی
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

پرواز مسیر ارومیه- استانبول و بالعکس انجام شد

ارومیه - مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی گفت: امروز دوشنبه پرواز مسیر ارومیه- استانبول و بالعکس انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم طهماسبی در این خصوص اظهار کرد: با از سرگیری پروازهای فرودگاه ارومیه از پنجم اردیبهشت ماه، نخستین پرواز مسیر ارومیه _ استانبول و بالعکس صبح امروز ۱۴ اردیبهشت ماه توسط انجام شد.

وی ادامه داد: پروازهای مذکور در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه برقرار است، این پروازها ساعت ۸:۱۰ صبح از تهران وارد ارومیه شده و در ساعت ۹:۳۰، فرودگاه ارومیه را به مقصد استانبول ترک می‌کنند.

طهماسبی گفت: پرواز برگشت از استانبول نیز ساعت ۱۴:۴۵ وارد فرودگاه ارومیه شده و در ساعت ۱۶ ارومیه را به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.

