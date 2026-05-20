طهماسبی: بیش از ۶ هزار مسافر از فرودگاه ارومیه جابجا شده اند

عظیم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام ۹۰ سورتی پروازی طی ۷ تا ۲۷ اردیبهشت ماه در فرودگاه ارومیه خبر داد و اظهار کرد: در این بازه زمانی با انجام ۹۰سورتی پرواز داخلی و خارجی انجام شده است، افزود: در این راستا ۶ هزار و ۳۳۷ مسافر در مسیرهای جابجا شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد سه هزار و ۱۰۲ مسافر ورودی و سه هزار و ۲۳۵ مسافر خروجی را شامل می شود.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی گفت: مسیرهای داخلی تهران و شیراز و مسیر خارجی نیز استانبول بوده است.

طهماسبی افزود:با ورود شرکت هواپیمایی جدید، تعداد پروازهای روزانه میان ارومیه و تهران افزایش یافته و امکان انتخاب متنوع‌تری برای مسافران فراهم شده است.

وی با اشاره به پتانسیل‌های اقتصادی، گردشگری و مرزی استان، گفت: توسعه حمل‌ونقل هوایی و برقراری پروازهای خارجی و همچنین ایجاد مسیرهای جدید داخلی، از تاکیدات مقام عالی استان است.

طهماسبی افزود: در تلاش هستیم مسیرهای پروازی جدید خارجی و پروازهای داخلی به دیگر استان‌ها و مقاصد تجاری نیز برقرار شود.