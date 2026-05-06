۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

طهماسبی: پروازهای مسیر تهران–ارومیه و بالعکس افزایش می یابد

ارومیه - مدیر کل فرودگاه های استان آذربایجان غربی گفت: برای  نخستین بار شرکت هواپیمایی jsk پروازهای خود در مسیر ارومیه-تهران و بالعکس را از فرودگاه ارومیه آغاز می کند.

عظیم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور توسعه شبکه پروازی و ارائه خدمات مناسب، با پیگیری‌ و رایزنی های استاندار آذربایجان غربی، یک شرکت هواپیمایی دیگر به شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی ارومیه افزوده شد.

وی افزود: شرکت هواپیمایی jsk از ۱۹ اردیبهشت ماه پروازهای مسیر ارومیه–تهران و بالعکس را به صورت روزانه انجام خواهد داد.

طهماسبی افزود: با ورود شرکت هواپیمایی جدید، تعداد پروازهای روزانه میان ارومیه و تهران افزایش یافته و امکان انتخاب متنوع‌تری برای مسافران فراهم شده است.

وی افزود: این پروازها هر روز هفته در مسیر تهران – ارومیه و بالعکس انجام خواهد شد. و بدین ترتیب طبق اعلام شرکت هواپیمایی این پروازها ساعت ۹ از تهران به سمت ارومیه و ساعت ۱۱ ارومیه را به سمت مهراباد ترک خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: پروازهای مسیر تهران به صورت روزانه توسط شرکتهای هواپیمایی مختلف از فرودگاه ارومیه در حال انجام است.

وی با اشاره به پتانسیل‌های اقتصادی، گردشگری و مرزی استان، گفت: توسعه حمل‌ونقل هوایی و برقراری پروازهای خارجی و همچنین ایجاد مسیرهای جدید داخلی، از تاکیدات مقام عالی استان می باشد و در این راستا صبح امروز اولین پرواز مسیر ارومیه -شیراز برقرار و ساعت ۱۱ فرودگاه ارومیه را به مقصد شیراز ترک کرد.

وی افزود: در تلاش هستیم مسیرهای پروازی جدید خارجی و پروازهای داخلی به دیگر استان‌ها و مقاصد تجاری نیز برقرار شود.

