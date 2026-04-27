پروازها در فرودگاه شهید باکری ارومیه بعد از ۵۸ روز وقفه از سرگرفته شد

عظیم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی الزامات ایمنی و استانداردهای لازم برای از سرگیری پروازها در فرودگاه ارومیه فراهم شده است، افزود: نخستین پرواز بعد از توقف انجام پروازها در ایام جنگ رمضان و شرایط آتش‌بس، ساعت ۱۰:۱۵ صبح امروز دوشنبه هفتم اردیبهشت از فرودگاه شهید باکری ارومیه به مقصد تهران انجام شد.

وی در ادامه افزود: دومین پرواز فرودگاه شهید باکری ارومیه امروز هفتم اردیبهشت در مسیر ارومیه-تهران و بالعکس در ساعت ۱۲ از تهران به سمت ارومیه و ساعت ۱۴ از ارومیه به تهران انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان غربی همچنین از برقراری پروازهای خارجی در مسیرارومیه–استانبول خبر داد و گفت: این پروازها از ۱۴ اردیبهشت ماه، روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در مقطع کنونی، اولویت اصلی بر تداوم پایدار خدمات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی موجود متمرکز شده است افزود: فعالیت‌ها با محدودیت‌های مشخصی در تعداد پروازها و ساعت‌ های عملیاتی آغاز می‌شود و پروازها به صورت هفتگی و بر اساس مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری برنامه‌ریزی، برقرار و اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رایزنی با شرکت‌های هواپیمایی مختلف برای برقراری پروازهای جدید در حال انجام است افزود: افزایش شمار پروازها به صورت تدریجی و بر اساس مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری انجام میشود تا در چهارچوب ظرفیت های فعلی، بالاترین سطح خدمات به مسافران ارائه شود.

طهماسبی از آمادگی ۱۰۰ درصدی فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه برای برقراری پروازهای حج تمتع سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: رایزنی‌ها در این خصوص در جریان است و در حال حاضر، در انتظار دریافت مجوزهای لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان حج و زیارت می باشیم. به محض صدور مجوزهای مربوطه، اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

