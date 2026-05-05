پرواز مسیر ارومیه – شیراز و بالعکس از فرودگاه ارومیه برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم طهماسبی ز برقراری پرواز در مسیر ارومیه – شیراز و بالعکس از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده با شرکت هواپیمایی پارس ایر، این پروازها در روزهای چهارشنبه و یک شنبه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق اعلام شرکت هواپیمایی ،پرواز از شیراز ساعت ۶:۳۰ به سمت ارومیه پرواز خواهد کرد و ساعت ۹ از ارومیه به مقصد شیراز پرواز خواهد کرد.

