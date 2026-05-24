  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

طهماسبی: پروازهای مسیر ارومیه- تهران از فرودگاه ارومیه افزایش یافت

طهماسبی: پروازهای مسیر ارومیه- تهران از فرودگاه ارومیه افزایش یافت

ارومیه - مدیر کل فرودگاه های آذربایجان غربی گفت: در راستای تقویت زیرساخت‌های حمل‌ ونقل هوایی و تسهیل تردد مسافران، شبکه پروازی مسیر ارومیه-تهران و بالعکس توسعه می‌یابد.

عظیم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در این حوزه، اعلام کرد: از فردا چهارم خردادماه افزایش پروازها در مسیر ارومیه به تهران و بالعکس، برقرار خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان غربی گفت: این اقدام با هدف افزایش ظرفیت پروازی و ایجاد تنوع در انتخاب ساعت پرواز برای مسافران صورت گرفته است.

وی افزود: با برقراری این خط پروازی، امکان انتخاب ساعت‌های متنوع‌ تری برای سفر میان دو پایتخت و استان فراهم شده که این امر مستقیم به بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران کمک می‌کند.

طهماسبی گفت: طبق برنامه اعلام شده این پروازها از روز شنبه تا چهارشنبه در مسیر تهران- ارومیه و بالعکس انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی اضافه کرد: در این راستا ساعت ۰۷:۴۰ صبح از ارومیه به سمت تهران انجام می شود و پرواز برگشت همان روز ساعت ۱۷:۰۰ از تهران به سمت ارومیه انجام می شود.

پروازهای مسیر ارومیه-تهران به‌صورت روزانه و توسط ۹ شرکت‌های هواپیمایی مختلف انجام می شود.

کد مطلب 6840064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها