طهماسبی: پروازهای مسیر ارومیه- تهران از فرودگاه ارومیه افزایش یافت

عظیم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای توسعهای در این حوزه، اعلام کرد: از فردا چهارم خردادماه افزایش پروازها در مسیر ارومیه به تهران و بالعکس، برقرار خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی گفت: این اقدام با هدف افزایش ظرفیت پروازی و ایجاد تنوع در انتخاب ساعت پرواز برای مسافران صورت گرفته است.
وی افزود: با برقراری این خط پروازی، امکان انتخاب ساعتهای متنوع تری برای سفر میان دو پایتخت و استان فراهم شده که این امر مستقیم به بهبود کیفیت خدماترسانی به مسافران کمک میکند.
طهماسبی گفت: طبق برنامه اعلام شده این پروازها از روز شنبه تا چهارشنبه در مسیر تهران- ارومیه و بالعکس انجام خواهد شد.
مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی اضافه کرد: در این راستا ساعت ۰۷:۴۰ صبح از ارومیه به سمت تهران انجام می شود و پرواز برگشت همان روز ساعت ۱۷:۰۰ از تهران به سمت ارومیه انجام می شود.
پروازهای مسیر ارومیه-تهران بهصورت روزانه و توسط ۹ شرکتهای هواپیمایی مختلف انجام می شود.
