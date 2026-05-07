به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو نمایش پخش مجموعه ۱۰ قسمتی «زمزمههای فردوسی» را آغاز کرد؛ اثری که با نگاهی روزآمد و بر پایه تازهترین پژوهشهای میانرشتهای در شاهنامه فردوسی، سرگذشت پادشاهان اسطورهای نخستین، از کیومرث تا جمشید را بازگو میکند و با روایت غیرخطی و رمزگشایی از نمادها، مخاطب را به سفری تازه در دل اسطورههای ایرانی میبرد.
روایت غیرخطی، رمزگشایی از نمادها و درنگ در تصاویر درهمتنیده، شنونده را همزمان به اندیشه، احساس و شناخت وا میدارد تا باور کند که اسطورههای ایرانی در مقام زبان هویت و فرهنگ ملی، هنوز زنده و الهامبخش هستند.
این نمایش رادیویی به کارگردانی مجید حمزه، تهیهکنندگی فرشاد آذرنیا و نویسندگی گوانمهر اسماعیلی تولید شده است. همچنین محمدرضا قبادیفر، نرگس موسیپور بهعنوان افکتور و محمدرضا محتشمی بهعنوان صدابردار با این مجموعه همکاری کردهاند.
در این اثر، هنرمندانی چون احمد هاشمی، محمد شریفیمقدم، بهرام سرورینژاد، ابوالفضل شاهبهرامی، ایوب آقاخانی، رامین پورایمان، مینو جبارزاده، مجید سهرابی، صفا آقاجانی، جواد پیشگر، بهادر ابراهیمی، مهدی نمینیمقدم، امیرعباس توفیقی، امیر منوچهری، فریبا طاهری، محمدرضا قلمبر، محمدسعید سلطانی، سینا نیکوکار، محمد آقامحمدی، مهرخ افضلی، احمد لشینی، شهریار حمزیان، نگین خواجهنصیر، محمد پورحسن، معصومه عزیزمحمدی، کرامت رودساز، شمسی صادقی و نازنین مهیمنی حضور دارند.
«زمزمههای فردوسی» هر روز ساعت 30 دقیقه بامداد از رادیو نمایش پخش می شود و تکرار آن نیز همان روز ساعتهای ۷:۳۰، ۱۳ و ۱۹:۳۰ روی موج افام ردیف ۱۰۷/۵ مگاهرتز است.
