۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

ظرفیت بالای نوآوری کارگران البرزی از اختراع تا ارتقای بهره‌وری تولید

کرج-مدیرکل کار البرز با اشاره به حضور پررنگ کارگران خلاق و پژوهش‌محور در این استان، گفت: بخش قابل توجهی از کارگران البرزی با اختراعات و ابتکارات خود نقش مؤثری در بهبود فرآیندهای تولید دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح‌نژاد در همایش تجلیل از کارگران، گروه‌های کار، کارفرمایان سلامت‌محور و خانه‌های بهداشت نمونه شهرستان‌های فردیس، کرج و اشتهارد که در فردیس برگزار شد، اظهار کرد: برای شناسایی و ثبت‌نام این گروه‌ها سامانه‌ای طراحی شد که در نهایت حدود ۱۶۰۰ نفر در آن نام‌نویسی کردند و از میان آن‌ها ۳۳ گروه و کارگر نمونه انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از کارگران نمونه دارای اختراع یا ابتکار ثبت‌شده هستند، افزود: این دستاوردها در موارد متعددی منجر به ارتقای بهره‌وری، بهبود فرآیند تولید و کاهش هزینه‌ها در واحدهای صنعتی شده است.

فلاح‌نژاد با اشاره به جایگاه والای کارگران در توسعه اقتصادی کشور گفت: وظیفه خود می‌دانیم که از تلاش و خلاقیت این قشر اثرگذار قدردانی کنیم، چرا که کارگران موتور محرک تولید و ستون اصلی اقتصاد کشور هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز ادامه داد: تداوم فعالیت کارگران در واحدهای تولیدی، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با نیازهای اساسی، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و تأمین مایحتاج مردم در شرایط دشوار داشته است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی مردم، همراهی کارگران و هدایت مسئولان استان، بتوان مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت ادامه داد و شرایطی شایسته برای مردم استان و کشور رقم زد.

