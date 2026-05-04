به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاحنژاد در همایش تجلیل از کارگران، گروههای کار، کارفرمایان سلامتمحور و خانههای بهداشت نمونه شهرستانهای فردیس، کرج و اشتهارد که در فردیس برگزار شد، اظهار کرد: برای شناسایی و ثبتنام این گروهها سامانهای طراحی شد که در نهایت حدود ۱۶۰۰ نفر در آن نامنویسی کردند و از میان آنها ۳۳ گروه و کارگر نمونه انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از کارگران نمونه دارای اختراع یا ابتکار ثبتشده هستند، افزود: این دستاوردها در موارد متعددی منجر به ارتقای بهرهوری، بهبود فرآیند تولید و کاهش هزینهها در واحدهای صنعتی شده است.
فلاحنژاد با اشاره به جایگاه والای کارگران در توسعه اقتصادی کشور گفت: وظیفه خود میدانیم که از تلاش و خلاقیت این قشر اثرگذار قدردانی کنیم، چرا که کارگران موتور محرک تولید و ستون اصلی اقتصاد کشور هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز ادامه داد: تداوم فعالیت کارگران در واحدهای تولیدی، بهویژه در بخشهای مرتبط با نیازهای اساسی، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و تأمین مایحتاج مردم در شرایط دشوار داشته است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی مردم، همراهی کارگران و هدایت مسئولان استان، بتوان مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت ادامه داد و شرایطی شایسته برای مردم استان و کشور رقم زد.
