کشت هندوانه در ازنا ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، رحمتی ظهر امروز یکشنبه در شورای هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، با محوریت مرحله داشت محصولات پاییزه و کاشت محصولات بهاره، اظهار داشت: کارشناسان مدیریت و مراکز با حضور میدانی در سطح روستاها به بهرهبرداران بخش کشاورزی ممنوعیت کشت هندوانه باتوجهبه کاهش منابع آبی سطح شهرستان را اعلام کرده و عواقب عدم رعایت الگوی کشت را برای آنها تشریح کنند.
وی بر تداوم حضور میدانی کارشناسان مدیریت و مراکز چهارگانه در مزارع و دیدار چهرهبهچهره با شوراها و دهیاران و همچنین بهرهبرداران، برقراری تماس تلفنی با بهرهبرداران، ارسال پیامک ترویجی و... در راستای ترغیبکردن آنها به مبارزه علیه علفهای هرز و همچنین سن غلات تأکید کرد.
