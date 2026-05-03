۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

کشت هندوانه در ازنا ممنوع

ازنا - مدیر جهاد کشاورزی ازنا از ممنوعیت کشت محصول هندوانه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمتی ظهر امروز یکشنبه در شورای هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، با محوریت مرحله داشت محصولات پاییزه و کاشت محصولات بهاره، اظهار داشت: کارشناسان مدیریت و مراکز با حضور میدانی در سطح روستاها به بهره‌برداران بخش کشاورزی ممنوعیت کشت هندوانه باتوجه‌به کاهش منابع آبی سطح شهرستان را اعلام کرده و عواقب عدم رعایت الگوی کشت را برای آنها تشریح کنند.

وی بر تداوم حضور میدانی کارشناسان مدیریت و مراکز چهارگانه در مزارع و دیدار چهره‌به‌چهره با شوراها و دهیاران و همچنین بهره‌برداران، برقراری تماس تلفنی با بهره‌برداران، ارسال پیامک ترویجی و... در راستای ترغیب‌کردن آنها به مبارزه علیه علف‌های هرز و همچنین سن غلات تأکید کرد.

