به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: پل های معلق از جمله هیجان انگیز ترین جاذبه های ایران است که گردشگران و مسافران زیادی در فصول مختلف برای تجربه حسی متفاوت بر روی این پل ها به این مناطق سفر می کنند. پل برای اتصال دو نقطه مختلف در دو سوی یک رودخانه یا دره یا چشمانداز طبیعی دیگر میتواند استفاده شود. ولی قرار نیست همیشه این گذرگاه هوایی بسیار محکم و ثابت باشد، بلکه میتواند یک پل لرزان و متحرک باشد که همان پل معلق نامیده میشود. در هنگام عبور از پل معلق شما به مقصد رو به روی خود فکر نمیکنید، بلکه تمام حواستان به گذرگاه متحرکی است که از روی آن عبور میکنید. گذرگاهی که باعث میشود شما با احتیاط زیاد و با هیجان وصفناپذیر در ارتفاعات حرکت کنید.
پل شیشهای معلق نگل کردستان
پل معلق شیشهای نگل، واقع در روستای نگل استان کردستان، یکی از بزرگترین و طولانیترین پلهای شیشهای معلق در ایران و خاورمیانه محسوب میشود. این پل در سال ۱۴۰۰ به بهرهبرداری رسید و به یکی از جاذبههای محبوب گردشگران تبدیل شد. هدف از ساخت این پل، توسعه زیرساختهای منطقه و جذب بیشتر گردشگران به این بخش از استان کردستان بود. این پل با ارتفاع ۸۸ متر و طول ۴۵۰ متر، بر فراز رودخانهای در این روستا ساخته شده است.
فاصله پل معلق شیشهای نگل از تهران حدود ۵۵۰ کیلومتر است و طی کردن این مسیر با خودرو شخصی تقریبا ۷ تا ۸ ساعت طول میکشد. پل نگل در مسیر جاده سنندج به مریوان قرار دارد و فاصله آن تا شهر سنندج حدود ۶۵ کیلومتر است که طی کردن این مسیر با خودرو شخصی حدود ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه طول میکشد. فاصله مریوان تا روستای نگل نیز حدود ۶۰ کیلومتر است که با خودرو شخصی تقریبا ۱ ساعت زمان میبرد.
در کنار پل شیشهای نگل، امکانات تفریحی متنوعی برای بازدیدکنندگان فراهم شده است که ازجمله آنها میتوان به ایگلزیپ به طول ۴۵۰ متر، جامپینگ به ارتفاع ۸۸ متر، زیپلاین به طول ۳۷۰ متر و سوئینگ و رافتینگ به طول ۴ کیلومتر برای علاقهمندان به ورزشهای آبی اشاره کرد.همچنین موزه روستای نگل اولین موزه روستایی کشور، آبشار به لوه زه، تپههای قلعهگاه، میخان و قلعه دی یه ره ، دریاچه چال نائو از جذابترین و زیباترین جاذبههای اطراف پل معلق نگل است.
با توجه به موقعیت جغرافیایی و جذابیتهای طبیعی اطراف پل نگل، بازدید از این مکان در تمام فصول سال امکانپذیر است؛ اما فصلهای بهار و تابستان، به دلیل آبوهوای معتدل و طبیعت سرسبز منطقه، زمان مناسبی برای سفر به این جاذبه محسوب میشوند. بازدید از پل معلق شیشهای نگل و جاذبههای اطراف آن، تجربهای فراموش نشدنی برای علاقهمندان به طبیعت، تاریخ و ماجراجویی خواهد بود.
آدرس: استان کردستان، شهر سنندج، بخش کلاترزان، روستای نگل، یک کیلومتری شمال شرق روستای نگل
پل شیشهای هیر اردبیل
هیر یکی از شهرهای خوش آب و هوای استان اردبیل است که در جنوب شهر اردبیل قرار دارد. این شهر به دلیل داشتن باغهای فراوان میوه همچون آلبالو و گیلاس، به شهر شکوفههای گیلاس و باغشهر استان اردبیل معروف است و دارای طبیعت منحصربهفرد و تماشایی است.از دیدنیهای این شهر پل معلق و شیشهای هیر است که در منطقه بینظیر هیر و روی دره و رودخانهی پر آب هیرچایی ساخته شده است.
پل معلق هیر در ارتفاع ۱۰۰ متری از سطح زمین قرار دارد و ۲۵۰ متر طول و ۱٫۲ متر عرض دارد. قطعات شیشهای پنج لایه (به قطر سه سانتیمتر) عرشه پل را تشکیل میدهند. صفحات شیشهای با اتصالات فلزی به هم متصل هستند و این مجموعه با کابلهای فولادی نگهداشته شده است.این پل به دست مهندسان ایرانی طراحی و ساخته شده است.
مجموعه پل معلق هیر، تنها به پل شیشهای محدود نمیشود و در آن امکانات تفریحی و رفاهی متنوعی برای گردشگران وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به استخر، فواره موزیکال، بگ جامپ، ترامپولین و زیپلاین، که با ارتفاعی نزدیک به ۱۵۰ متر از روی دره عبور میکند، نام برد؛ شهر هیر به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی جاده سرچم-اردبیل و برخورداری از طبیعت بکر و سرسبز، یکی از مناطق دیدنی استان اردبیل محسوب میشود.
برای دسترسی به پل معلق هیر، میتوانید از مسیر جاده اردبیل به خلخال استفاده کنید. شهر هیر در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی اردبیل واقع شده است. پس از رسیدن به شهر هیر، دره دربند در یک آن قرار داردکه پل معلق هیر در آنجا است. همچنین فاصله تهران تا پل معلق هیر حدود ۵۶۰ کیلومتر است که با خودرو شخصی بین ۷ تا ۸ ساعت زمان میبرد. بهترین زمان برای بازدید از پل معلق هیر، اواخر بهار تا اواخر تابستان است. در این فصلها، آبوهوای اردبیل معتدل و دلپذیر است و طبیعت سرسبز منطقه جلوهگری میکند.
آدرس: استان اردبیل، شهرستان اردبیل، شهر هیر، مجموعه گردشگری هیرلند
پل معلق نهج البلاغه
پل معلق نهج البلاغه یا پل معلق آسمان چهارمین نماد و اثر معروف پایتخت (بعد از برج آزادی، برج میلاد و پل طبیعت) است و از دیدنی های تهران به شمار میرود. ساخت این پل در سال ۱۳۸۹، توسط بخش خصوصی در فاز دو بوستان نهج البلاغه شروع و در سال ۱۳۹۷ به پایان رسید. پل آسمان از پارکینگ بوستان نهج البلاغه در بلوار عربشاهی تا پارک پردیسان امتداد یافته است.این پل معلق ۲۸۵ متر طول، دو متر عرض و ۶۵ تا ۸۰ متر ارتفاع (از کف دره یا مسیل رودخانه پونک) دارد.
برای تامین ثبات پل آسمان از ۱۲ رشته کابل به قطر ۴۳ میلیمتر (از جنس گالوانیزه) استفاده شده است. این پل قابلیت تحمل وزن حدود ۲۰۰ نفر را (بهطور همزمان) دارد. عرشه پل آسمان تخت و سرخ رنگ است. نورپردازی زیبا جلوه شبانه پل نهج البلاغه را دوچندان میکند. سکویی در میانه پل برای انجام وزرشهای مهیجی چون سویینگ دونفره، راپل هوایی و بانجی جامپینگ در تهران وجود دارد.
اطراف پل معلق نهج البلاغه، امکانات تفریحی و رفاهی متعددی برای بازدیدکنندگان فراهم شده است. پارک نهج البلاغه با مساحت بیش از ۳۵ هزار متر مربع، دارای مسیرهای پیادهروی، دوچرخهسواری، فضاهای ورزشی، سه مجموعه بازی برای کودکان، سینما ۶ بعدی و سینما گیم هفتبعدی، پرش در آسمان، باغ هنر، آمفیتئاتر روباز، سافاری پارک وحشت، سرزمین شگفتانگیز، بانجیجامپینگ، سوئینگ دونفره، راپل هوایی و تونل نوری است.
دسترسی به پل نهج البلاغه از طریق بزرگراههای حکیم و همت امکانپذیر است؛ نزدیکی به ایستگاههای مترو نیز رفتوآمد گردشگران را تسهیل میکند. در صورت استفاده از مترو، ابتدا باید در خط یک مترو تهران سوار قطار شوید و سپس در ایستگاه مترو همت پیاده شوید؛ فاصله ایستگاه مترو همت تا پارک نهج البلاغه ۱۰ کیلومتر است که با خودرو، در حدود ۱۵ دقیقه به مقصد میرسید. فصلهای بهار و پاییز بهترین زمانها برای بازدید از پل معلق نهج البلاغه هستند؛ چراکه در این فصلها هوا معتدل و دلپذیر است. بازدید از این پل و استفاده از امکانات اطراف آن معمولا چند ساعت زمان میبرد، هزینه ورودی نیز بسته به تفریحات انتخابی متفاوت است.
آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان آذری، خیابان عربشاهی، نبش سیمرغ بیست و یکم، فاز دوم بوستان نهج البلاغه
پل معلق نمک آبرود
مجموعه گردشگری نمک آبرود از مقاصد تفریحی استان مازندران است. تله کابین این مجموعه از دل جنگلها و ارتفاعات استان میگذرد و پرمخاطبترین بخش آن محسوب میشود. از دیگر امکانات تفریحی شهرک نمک آبرود میتوان از سورتمه، ماشین چهارچرخ ATV، مجموعه پروازی، کارتینگ، باشگاه تیراندازی، سینما ۶ بعدی، پینت بال، رستوران، آکوالیون، پیست دوچرخهسواری و نمایشگاه حیوانات نام برد.
زیپ لاین، پل معلق ،سورتمهسواری کارتینگ، باشگاه تیراندازی ،شهربازی، پیست دوچرخهسواری، شیردریایی، موتور چهارچرخ و دره «دیو حمام» از بخشهای مهیج پارک ماجراجویی نمک آبرود هستند. این پارک در سال ۱۳۹۱ افتتاح شده و شامل دو خط زیپلاین موتوردار و دو خط پل معلق است. دیو حمام به کاسه سنگی بزرگی گفته میشود که بر اساس افسانههای محلی، حمام دیوهای مازندران بوده است. قطر این چاله سنگی ۶۰ متر و عمق آن حدود ۴۵ متر است.
پل معلق نمک آبرود در شهرک توریستی نمک آبرود واقع در استان مازندران، بین شهرهای چالوس و تنکابن، قرار دارد. پل معلق نمک آبرود، با طول ۱۵۰ متر و ارتفاع ۴۵ متر از سطح زمین، با استفاده از چوب و طناب بر فراز درهای سرسبز بر قله دیوحمام ساخته شده است و به دلیل عرض کم، در لحظه تنها امکان عبور یک نفر از آن وجود دارد برای بازدیدکنندگان تجربهای بینظیر از قدم زدن در ارتفاع را فراهم میکند.
مجموعه نمک آبرود، با توجه به شمار زیاد گردشگران، امکانات رفاهی متعددی را فراهم کرده است که شامل رستورانها و کافههای متنوع، پارکینگهای وسیع، سرویسهای بهداشتی، فروشگاههای صنایع دستی، اقامتگاهها و هتلهای مختلف میشوند. همچنین در این مجموعه فضای سبز مناسب برای پیکنیک و استراحت خانوادهها در نظر گرفته شده است.
فاصله تهران تا نمک آبرود حدود ۱۶۰ کیلومتر است که طی کردن این مسیر، بسته به ترافیک و شرایط جاده، حدود ۳ تا ۴ ساعت زمان میبرد. برای رسیدن به نمک آبرود میتوانید از جاده چالوس به سمت شهر چالوس حرکت کنید؛ پس از عبور از این شهر، در کیلومتر ۱۲ جاده چالوس-تنکابن، به ورودی شهر گردشگری نمک آبرود میرسید. بهترین زمان برای بازدید از پل معلق نمک آبرود، فصول بهار و تابستان است که هوا معتدل و طبیعت در زیباترین حالت خود قرار دارد؛ البته پاییز هم با رنگهای گرم و دلنشین میتواند زمان مناسبی برای سفر به این منطقه باشد.
آدرس: استان مازندران، شهر نمک آبرود، شهرستان چالوس، قله دیوحمام
پل معلق آوج
پل معلق آبشار آوج از دیدنی های استان قزوین و شهر خوشآبوهوای آوج در فاصله ۱۲۰ کیلومتری (۹۰ دقیقه) شهر قزوین به شمار میرود. این پل که در فهرست معروفترین پل های معلق ایران قرار دارد بهعنوان دومین پل معلق بلند ایران، پس از پل معلق مشگین شهر، شناخته میشود. این پل از طرحهای موفق شهرداری آوج در حوزه گردشگری است که در سال ۱۳۹۸ افتتاح شد و از آن زمان تاکنون به یکی از مقاصد محبوب گردشگری تبدیل شده است. بخشی از این پل شیشهای است و با نامهای پل معلق آبشار آوج و پل معلق شیشهای آوج نیز شناخته میشود.
طول پل معلق آوج ۱۷۰ متر و عرض آن ۱٫۵ متر از کف دره است. این پل بالای آبشار آوج و بر فراز «شاه دره» که دارای صخرههای بلند و آبشاری زیبا است قرار دارد. ساخت پل معلق آوج تماشای عظمت این دره را بر همگان ساده کرده است. این پل کابلی تحمل وزن ۲,۸۰۰ نفر (حدود ۲۰۰ تن) را دارد. عرشه پل معلق آوج فلزی است و نورپردازی چشمنواز، جلوه شبانه آن را دو چندان میکند. این پل با استفاده از کابلهای فولادی مستحکم ساخته شده و توانایی تحمل وزن تا ۲۰٬۰۰۰ کیلوگرم را دارد. اطراف پل نیز حفاظهای آهنی نصب شده است تا ایمنی عبورومرور افراد تضمین شود. پارکینگ، سرویس بهداشتی، آبنما و فضای سبز از امکانات جانبی این جاذبه گردشگری هستند.
شهرستان آوج، علاوهبر این پل، دارای جاذبههای گردشگری متعددی است که ازجمله آنها میتوان به آبشار قاران قلوخ، دریاچه دریابک، امامزاده علاءالدین، غار عباسآباد، چشمه علی، درخت کهنسال روستای پروان، آبشار منصور و روستاهای تاریخی پرسبانج، مشانه، کلنجین و هرایین اشاره کرد. فاصله تهران تا شهرستان آوج حدود ۲۵۰ کیلومتر است. برای رسیدن به آوج، میتوانید از مسیر تهران به قزوین حرکت کنید؛ پس از طی کردن مسافتی حدود ۱۱۰ کیلومتر در جاده قزوین-همدان به شهر آوج میرسید. بهترین زمان برای بازدید از پل معلق آوج، فصلهای بهار و تابستان است. در این بازه زمانی آبوهوا معتدلتر است و بازدید از پل راحتتر خواهد بود. بازدید از پل و فضای اطراف آن معمولا بین یک تا دو ساعت زمان میبرد.
آدرس: استان قزوین، شهرستان آوج، جاده آوج- آبگرم از شمال به جنوب، کنارگذر خیابان امام خمینی، خیابان بسیج، خیابان آبشار چهارم
