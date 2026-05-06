۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

۶۶ پروژه عمرانی قدیمی در قزوین تکمیل شد

قزوین- شهردار قزوین از تکمیل ۶۶ پروژه عمرانی نیمه تمام باقی مانده از سال‌های قبل در قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صباغی بعد از ظهر چهارشنبه ضمن گرامیداشت هفته شوراها برگزاری این نشست را سنت حسنه دانست و گفت: خوشبختانه چند سال به طور مستمر شاهد برگزاری نشست شورای ادوار هستیم که کار بسیار پسندیده برای تشریک مساعی و دیدار چهره به چهره منتخبین مردم در پارلمان محلی است .

صباغی از حضور باشکوه و خستگی ناپذیر مردم در ۶۵ شب گذشته در خیابانها و میادین شهر نیز سخن به میان آورد و افزود: مردم در این مدت خوش درخشیدند و ثابت کردند پای نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده اند.

وی تصریح کرد: مدیریت شهری نیز در این مدت پابه پای مردم درصحنه حاضر بود وخدمت رسانی به خادمین خود را لحظه ای متوقف نکرد.

شهردار قزوین تصریح کرد: تمامی سازمانهای شهرداری در زمان جنگ تحمیلی سوم پای کار بودند و خدمت رسانی به شهروندان درهمه بخش ها درجریان بود.

وی در ادامه سخنانش به ارایه گزارشی از فعالیتها و اقدامات مدیریت شهری پرداخت و گفت: اجرای تقاطع غیرهمسطح سه طبقه دفاع مقدس بدون تملک حتی یک مترزمین، اجرای پروژه میدان میوه وتره بار مرکزی، نوسازی بافت فرسوده هادی آباد و ساخت هزار واحد مسکونی دراین منطقه،اتصال پل امام علی (ع) به اتوبان چندین پروژه مهم دیگر در این دوره آغاز شده است و به طور کلی ۶۶ پروژه قبلی برجای مانده از دوران قبل شورا تکمیل شده و ۱۰ ابر پروژه نیز کلید زده شد.

وی تصریح کرد: تعامل و ارتباط خوبی با وزارتخانه ها در تهران و همچنین دستگاه های اجرایی در سطح استان بر قرار شده و تمامی ظرفیت‌ها را برای آبادانی بیشتر کهن شهر قزوین به کار خواهیم گرفت.

شهردار قزوین با یادآوری شرایط سخت در دوران جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد: خدمات به مردم حتی در دوران جنگ تحمیلی سوم قطع نشد و آرامش خوبی در شهر برقرار است و افتخار می کنیم برای مردمی خدمت می کنیم که جانانه پای نظام و آرمان‌های انقلاب ایستاده اند.

