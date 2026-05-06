۶۶ پروژه عمرانی قدیمی در قزوین تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صباغی بعد از ظهر چهارشنبه ضمن گرامیداشت هفته شوراها برگزاری این نشست را سنت حسنه دانست و گفت: خوشبختانه چند سال به طور مستمر شاهد برگزاری نشست شورای ادوار هستیم که کار بسیار پسندیده برای تشریک مساعی و دیدار چهره به چهره منتخبین مردم در پارلمان محلی است .

صباغی از حضور باشکوه و خستگی ناپذیر مردم در ۶۵ شب گذشته در خیابانها و میادین شهر نیز سخن به میان آورد و افزود: مردم در این مدت خوش درخشیدند و ثابت کردند پای نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده اند.

وی تصریح کرد: مدیریت شهری نیز در این مدت پابه پای مردم درصحنه حاضر بود وخدمت رسانی به خادمین خود را لحظه ای متوقف نکرد.

شهردار قزوین تصریح کرد: تمامی سازمانهای شهرداری در زمان جنگ تحمیلی سوم پای کار بودند و خدمت رسانی به شهروندان درهمه بخش ها درجریان بود.

وی در ادامه سخنانش به ارایه گزارشی از فعالیتها و اقدامات مدیریت شهری پرداخت و گفت: اجرای تقاطع غیرهمسطح سه طبقه دفاع مقدس بدون تملک حتی یک مترزمین، اجرای پروژه میدان میوه وتره بار مرکزی، نوسازی بافت فرسوده هادی آباد و ساخت هزار واحد مسکونی دراین منطقه،اتصال پل امام علی (ع) به اتوبان چندین پروژه مهم دیگر در این دوره آغاز شده است و به طور کلی ۶۶ پروژه قبلی برجای مانده از دوران قبل شورا تکمیل شده و ۱۰ ابر پروژه نیز کلید زده شد.

وی تصریح کرد: تعامل و ارتباط خوبی با وزارتخانه ها در تهران و همچنین دستگاه های اجرایی در سطح استان بر قرار شده و تمامی ظرفیت‌ها را برای آبادانی بیشتر کهن شهر قزوین به کار خواهیم گرفت.

شهردار قزوین با یادآوری شرایط سخت در دوران جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد: خدمات به مردم حتی در دوران جنگ تحمیلی سوم قطع نشد و آرامش خوبی در شهر برقرار است و افتخار می کنیم برای مردمی خدمت می کنیم که جانانه پای نظام و آرمان‌های انقلاب ایستاده اند.