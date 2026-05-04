امکان مشاوره تصویری، تلفنی و چت برای دانشجویان فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ حسنآبادی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، در آیین نکوداشت روز ملی روانشناس و مشاور سال ۱۴۰۵ با اشاره به لزوم آمادگی برای مقابله و کاهش موج جدید مشکلات سلامت روانی پس از بحرانهای سال ۱۴۰۴ و آغاز ۱۴۰۵، بر ضرورت تدوین پروتکلهای اختصاصی برای دانشجویان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه این آیین نکوداشت با حضور مدیران کل سابق دفتر مشاوره و سلامت و پیشکسوتان و کارشناسان حوزه مشاوره دانشجویی دانشگاهها برگزار شد، گفت: در این مراسم به بررسی راهبردهای کلان دفتر مشاوره و سلامت در مدیریت پیشگیری، کنترل و کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی برای دوران پساجنگ پرداخته شد و تمامی سخنرانیها حول همین ایده مطرح شد.
حسنآبادی افزود: در پنل تخصصی این نشست، که با مشارکت مدیران کل سابق دفتر مشاوره سلامت شکل گرفت، افق مراکز مشاوره دانشجویی در دوران پس از جنگ مورد بحث قرار گرفت و بر مداخلات ضروری برای دانشجویان پس از تحمل بحرانهای مختلف، از جمله جنگهای اخیر و مجازی شدن دانشگاهها، تأکید شد.
مواجه با موجی از اختلالات در میان دانشجویان پس از پایان جنگها و بحرانهای اجتماعی
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: بحرانهای روانی، بهویژه اضطراب، افسردگی، PTSD، تروما، سوگ پیچیده و پیامدهای ناشی از آنها، پس از پایان جنگها و بحرانهای اجتماعی بیشتر نمایان میشود و ما با موجی از این اختلالات در میان دانشجویان روبرو خواهیم بود. لذا ضرورت دارد پروتکلهای اختصاصی برای مهر ماه و بازگشایی دانشگاهها تدوین گردد.
حسنآبادی ادامه داد: اگرچه امر مشاوره و رواندرمانی اساسا یک فرایندحضوری و رو در رو است؛ اما، با توجه توسعه فناوریهای نوین، عدم حضور همیشگی دانشجویان در دانشگاهها و عدم اسکان همه دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی و در نتیجه عدم دسترسی آنها به خدمات حضوری به موقع، ضرورت دارد مسیر موازی با ارائه خدمات حضوری تدارک دیده شود. دفتر مشاوره و سلامت در دومین سال نکوداشت روز ملی روانشناس و مشاور از راهاندازی دو سامانه جامع دفتر خبر داد. سامانه یکپارچه سلامت (به سه زیر سامانه شامل کارنامه سلامت، سام و HSE) و سامانه متمرکز خدمات آنلاین سلامت با چندین زیر سامانه که امکان ارائه خدمات مشاورهای به صورتی چت، تلفنی و تصویری را ممکن میسازد.
گفتنی است؛ جمعبندی این نشست بر لزوم تأمین اعتبارات، بهکارگیری نیروهای بیشتر و تدوین برنامههای مدونتر و اختصاصیتر تأکید داشت و مقرر شد این برنامههای دفتر پس از تأیید نهایی، ابلاغ و اجرایی شوند.
