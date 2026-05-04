توقیف ۳ کامیون حامل ۲۴۲ رأس گوسفند فاقد مجوز در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت در اجرای طرحهای کنترلی و هنگام پایش محورهای مواصلاتی، موفق به توقیف سه دستگاه کامیون حامل احشام شدند.
در بازرسی از این خودروها، تعداد ۲۴۲ رأس گوسفند فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل کشف، دراینرابطه چهار نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
بر اساس نظر کارشناسان، ارزش احشام مکشوفه بیش از ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.
پلیس لرستان در پایان ضمن هشدار به سودجویانی که با منفعتطلبی و اقدامات غیرقانونی، سفره مردم را هدف قرار میدهند، تأکید کرد: برخورد با اینگونه جرایم با قاطعیت و بدون اغماض خواهد بود.
نظر شما