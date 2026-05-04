به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به ضرورت صداقت در برخورد با دانش‌آموزان و خانواده‌ها اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا دانش‌آموزان بر اساس علاقه، توانمندی و شناخت صحیح مسیر آینده خود را انتخاب کنند و خانواده‌ها نیز در این مسیر نقش آگاهانه‌تری ایفا کنند.

وی با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند مهارت‌آموزی و کارآفرینی است، افزود: نباید صرفاً بر ادامه تحصیل در مسیرهای نظری تأکید شود، بلکه لازم است زمینه آشنایی دانش‌آموزان با مشاغل، مهارت‌ها و فرصت‌های کسب‌وکار فراهم شود تا انتخابی آگاهانه داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه، باید سهم آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در استان به ۵۶ درصد برسد و ۴۴ درصد نیز در حوزه نظری ادامه تحصیل دهند که در سال گذشته این میزان به ۵۲ درصد رسیده و برای سال جاری نیز افزایش آن در دستور کار قرار دارد.

وی از توسعه هنرستان‌های جوار صنعت به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم یاد کرد و گفت: در ابتدای مسئولیت، حدود ۱۵ تا ۱۶ مرکز فعال وجود داشت که تاکنون ۷ مرکز به این تعداد افزوده شده و ۳ مرکز دیگر نیز در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارند.

اجرای طرح همکار با مراکز فنی و حرفه‌ای

کلبادی‌نژاد همچنین به اجرای طرح همکاری با مراکز فنی‌وحرفه‌ای اشاره کرد و افزود: بر اساس این طرح، از سال تحصیلی آینده، مراکز فنی‌وحرفه‌ای در نوبت صبح در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرند تا دانش‌آموزان بتوانند از امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های این مراکز بهره‌مند شوند؛ موضوعی که می‌تواند تحول قابل توجهی در حوزه مهارت‌آموزی ایجاد کند.

وی با اشاره به چالش‌های سال گذشته از جمله ناترازی انرژی، شیوع بیماری‌ها و برخی بحران‌ها تصریح کرد: این مسائل در روند اجرای برنامه‌های آموزشی تأثیرگذار بود، اما با تلاش مجموعه آموزش و پرورش، برنامه‌ها تا حد امکان پیش رفت.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت مقام معلم و شهدای عرصه تعلیم و تربیت، بر توجه به معیشت و منزلت فرهنگیان تأکید کرد و افزود: نگاه حمایتی مسئولان ارشد کشور به حوزه آموزش و پرورش قابل تقدیر است و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های استانی گفت: همراهی و توجه ویژه مدیریت استان به حوزه آموزش و پرورش، زمینه‌ساز اجرای بهتر برنامه‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی شده است.

کلبادی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه دانش‌آموزان نیازمند توجه به ابعاد عاطفی و تربیتی هستند، اظهار کرد: در کنار آموزش، باید به مسائل پرورشی و ارتباطی نیز توجه شود و برای جبران برخی کاستی‌ها، برنامه‌های ویژه‌ای برای تابستان پیش‌بینی شده است.

وی از باز بودن مدارس در ایام تابستان خبر داد و افزود: مدارس حداقل دو روز در هفته فعال خواهند بود تا دانش‌آموزان بتوانند از برنامه‌های آموزشی و مهارتی بهره‌مند شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با انتقاد از تمرکز بیش از حد بر آموزش‌های نظری گفت: هدایت بی‌رویه دانش‌آموزان به این حوزه، بدون توجه به نیاز بازار کار، می‌تواند در آینده مشکلاتی ایجاد کند، از این رو باید با آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و اجرای دقیق هدایت تحصیلی، تعادل لازم برقرار شود.

وی در پایان تأکید کرد: با همدلی میان خانواده‌ها، معلمان و مسئولان و حرکت بر اساس واقعیت‌های موجود، می‌توان مسیر آموزش را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که منجر به تربیت نسلی توانمند و مهارت‌محور شود.