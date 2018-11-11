به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار نظری عصر یکشنبه در همایش پیوند کارگاه و خانواده با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: کسب مهارت دانش دانشآموز، کسب مهارت زندگی و کسب مهارت کسب و کار از اهداف مهم این سند محسوب میشود.
وی افزود: ۸۰ درصد از دانشآموزان کار و دانش و هنرستانها یا جذب کارخانهها میشوند و یا خود بازار کار تولید میکنند اما ۶۰ درصد از تحصیل کردن دانشگاههای ما حتی یک مهارت هم نمیدانند.
نظری با اشاره به اینکه از سال گذشته برنامه پیوند کارگاه و خانواده از مازندران شروع و امسال کشوری شد، عنوان کرد: در این برنامه که در هفته چهارم آبان هر سال برگزار میشود خانوادهها در کارگاهها از نزدیک از مهارت آموزی فرزندان آگاه میشوند.
معاون آموزشوپرورش مازندران با اشاره به وجود بیش از ۴۴ هزار و ۸۵ هنرجو در هنرستان های فنی و حرفه ایی و کار و دانش این استان، اظهار کرد: این تعداد از هنرجویان در ۳۴۵ هنرستان، ۱۲۲ هنرستان فنی و حرفه ایی و ۲۲۳ هنرستان کارودانش در مازندران مشغول به تحصیل هستند.
نیکزاد تصریح کرد: در بحث هدایت تحصیلی از پایه نهم به دهم در مازندران ۴۹.۵ درصد هنرجویان به شاخه فنی و حرفه ایی و کاردانش و ۵۹.۵ درصد از دانش آموزان به شاخه نظری هدایت شدند که در بحث هدایت تحصیلی به فنی و حرفه ایی و کارودانش این استان رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی خاطرنشان کرد: هنرستان های مازندران در بخش آموزش همراه با تولید رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده اند.
معاون مدیرکل آموزشوپرورش مازندران، با بیان اینکه آینده ازآن کسانی است که شغل و یا مهارت قابل انتقال داشته باشند، افزود: به خانواده ها توصیه میشود زبان انگلیسی و کامپیوتر را هم به فرزندان خود بیاموزند.
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