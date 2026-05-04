فرماندار تنگستان: شهدا هستی خود را برای امنیت و آرامش کشور تقدیم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده شهید علیباش حیدری با گرامیداشت هفته کار و کارگر و تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آنان گفت: هفته کار و کارگر یادآور تلاش‌ها و زحمات قشر پرتلاش جامعه است، اما این مناسبت زمانی ارزشمندتر می‌شود که آن را با یاد و نام شهیدانی گرامی بداریم که تمام هستی خود را برای امنیت و آرامش کشور تقدیم کرده‌اند.



فرماندار تنگستان ادامه داد: شهید علیباش حیدری و خانواده ایشان از چهره‌های ماندگار منطقه هستند و امروز ما به برکت فداکاری او و همه شهدا در مسیر توسعه و آرامش قدم برمی‌داریم.

صبر و استواری خانواده‌های شهدا الگویی ارزشمند برای نسل‌های آینده



امام جمعه اهرم نیز در سخنانی بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا در جامعه تأکید کرد و افزود: صبر و استواری خانواده‌های شهدا الگویی ارزشمند برای نسل‌های آینده است.



در پایان این دیدار، فرماندار تنگستان با اهدای لوح یادبود از خانواده شهید حیدری قدردانی کرد و بر پیگیری مسائل و نیازهای آنان تأکید نمود.