۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

آسفالت ۱۰ کیلومتر راه روستایی در گیلان؛ ۲ هزار خانوار بهره‌ مند شدند

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از اجرای ۱۰ کیلومتر روکش و آسفالت راه‌های فرعی و روستایی استان در فروردین‌ماه سال جاری خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۰ کیلومتر روکش و آسفالت راه‌های فرعی و روستایی استان در فروردین‌ماه سال جاری اجرا شده است.

وی با اشاره به اعتبار هزینه‌شده در این حوزه اظهار داشت: ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای این پروژه هزینه شده است که بیش از ۲ هزار خانوار از مزایای آن بهره‌مند شدند.

مرادی با یادآوری اینکه استان گیلان به دلیل گردشگرپذیر بودن، همواره با حجم بالای تردد مواجه است، تأکید کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم و تسهیل در تردد، تلاش‌های مستمری در این حوزه دارد و این روند ادامه خواهد یافت.

