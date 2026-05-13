فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات زیرسازی، لکهگیری و روکش آسفالت بلوار اسکله ولایت و بلوار سفیر امید در بندر آستارا خبر داد و اظهار کرد: این پروژه به طول یک هزار و ۷۰۰ متر و عرض ۱۸ متر اجرا میشود و اعتبار اختصاصیافته برای آن ۹۷۸ میلیارد ریال است.
وی هدف از اجرای این پروژه را ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت معابر شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان و وسایل نقلیه عنوان کرد و افزود: عملیات اجرایی شامل زیرسازی اصولی، لکهگیری نقاط آسیبدیده و اجرای روکش آسفالت خواهد بود.
مرادی تأکید کرد: با بهرهبرداری از این پروژه، نقش مهمی در بهبود زیرساختهای حملونقل بندر آستارا و افزایش رضایتمندی شهروندان و رانندگان ایفا خواهد شد.
