۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ و نقل بندر آستارا با اجرای پروژه آسفالت

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان از اجرای عملیات زیرسازی، لکه‌گیری و روکش آسفالت بلوار اسکله ولایت و سفیر امید با اعتبار ۹۷۸ میلیارد ریال در بندر آستارا خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات زیرسازی، لکه‌گیری و روکش آسفالت بلوار اسکله ولایت و بلوار سفیر امید در بندر آستارا خبر داد و اظهار کرد: این پروژه به طول یک هزار و ۷۰۰ متر و عرض ۱۸ متر اجرا می‌شود و اعتبار اختصاص‌یافته برای آن ۹۷۸ میلیارد ریال است.

وی هدف از اجرای این پروژه را ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت معابر شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان و وسایل نقلیه عنوان کرد و افزود: عملیات اجرایی شامل زیرسازی اصولی، لکه‌گیری نقاط آسیب‌دیده و اجرای روکش آسفالت خواهد بود.

مرادی تأکید کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل بندر آستارا و افزایش رضایتمندی شهروندان و رانندگان ایفا خواهد شد.

