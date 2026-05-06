محور محمدآباد شهریار با بودجه ۶۰ میلیارد ریالی روکش آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد یوسفی، از اتمام عملیات روکش آسفالت محور محمدآباد شهرستان شهریار با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال خبر داد.
سرپرست معاونت فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران با اعلام این خبر اظهار کرد: این پروژه بهطول ۲ کیلومتر و با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت مسیر و افزایش رضایتمندی کاربران جادهای اجرا و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: اعتبار این طرح بهمبلغ ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تأمین شده و عملیات اجرایی با نظارت مستمر در موعد مقرر به پایان رسیده است.
یوسفی از برنامهریزی برای اجرای سه پروژه جدید در همین شهرستان خبر داد و گفت: قرارداد روکش آسفالت محورهای حصارساتی بهطول ۱.۵ کیلومتر، قجر تخت رستم بهطول ۲ کیلومتر و جهانسبز اسکمان بهطول ۱.۸ کیلومتر منعقد و ابلاغ شده است.
سرپرست معاونت فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری استان تهران خاطرنشان کرد: مجموع اعتبار این چهار پروژه ۲۰۰ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات استانی تأمین میشود و نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای حملونقل روستایی و تسهیل تردد ساکنان این مناطق خواهد داشت.
*عکس تزئینی می باشد.
نظر شما