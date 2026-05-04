۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

سرقت ۱۷۵۰ میلیونی از کارگاه کابینت‌سازی در ورامین/ سارق دستگیر شد

ورامین- رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران از دستگیری سارق کارگاه کابینت‌سازی در چهارراه اسفندآباد ورامین و اعتراف وی به سرقتی به ارزش یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین یاراحمدی از دستگیری سارق کارگاه کابینت‌سازی در چهارراه اسفندآباد ورامین و اعتراف وی به سرقتی به ارزش یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران اظهار کرد: پس از وقوع سرقت از یک مغازه کابینت‌سازی در محدوده چهارراه اسفندآباد ورامین، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی و تعقیب بی‌وقفه، موفق شدند سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

یاراحمدی تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به سرقت از این مغازه به ارزش یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال معترف شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مرجع قضائی و راهی زندان گردید.

