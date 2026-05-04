نوری: دولت رئیسی الگوی مدرسه تراز سند تحول را نهایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی الگوی حکمرانی آیت الله شهید رئیسی با موضوع نقش حکمرانی آموزش و پرورش عصر امروز با حضور رضا مراد صحرایی و یوسف نوری، وزیران آموزش و پرورش دولت سیزدهم برگزار شد.

یوسف نوری وزیر اسبق آموزش و پرورش در این نشست با اشاره به اهمیت آموزش در اندیشه و مدیریت شهید رئیسی اظهار کرد: تجربیات و اقدامات انجام‌شده در حوزه تعلیم و تربیت در دولت سیزدهم از نقاط برجسته دوره مسئولیت او بوده است.

نوری گفت: آیت‌الله رئیسی از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ و در دوران فعالیت انتخاباتی، آموزش را یکی از اولویت‌های اجتناب‌ناپذیر معرفی کرده بود و این نگاه در تدوین برنامه دولت مردمی نیز به‌طور مشخص دیده می‌شد.

به گفته وزیر اسبق، دولت سیزدهم با تأکید ویژه بر نقش آموزش و پرورش در تربیت انسان تراز جمهوری اسلامی، ارتباط گسترده‌ای با اقشار مختلف جامعه برقرار کرد و در این مسیر تلاش شد مسائل حوزه تعلیم و تربیت به شکل ملموس و عملیاتی بررسی شود.

نوری با اشاره به اینکه حدود ۲۶ ماه، یعنی نزدیک به سه سال، مدارس کشور در دوران کرونا تعطیل بود، گفت: در شرایطی که بسیاری از کشورهای اطراف مدارس خود را باز نگه داشته بودند، این تعطیلی در ایران آثار زیان‌باری برجای گذاشت.

وی افزود: آسیب‌ها تنها محدود به فرایند یاددهی و یادگیری مفاهیم انتزاعی نبود و نظام تربیتی نیز در این دوره دچار چالش‌های جدی شد؛ چالش‌هایی که بخشی از آن در تحولات اجتماعی سال ۱۴۰۱ بروز یافت.

نوری تأکید کرد: در دولت شهید رئیسی موضوع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با جدیت ویژه‌ای دنبال شد.

به گفته وی، یکی از اقدامات مهم و بی‌سابقه در این دوره ترسیم الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین بود که در دولت سیزدهم نهایی و افتتاح شد.

نوری این سند را یک سند علمی، تجربی و مبتنی بر اسناد بالادستی نظام دانست و گفت: این اقدام از مهم‌ترین دستاوردهای دوره اخیر بود.

وزیر اسبق آموزش و پرورش همچنین بیان کرد: در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مطالعات مرتبط با برنامه درسی ملی و طرحواره‌های مرتبط با سند تحول انجام شد و تفاوت مهم رویکرد دولت سیزدهم نسبت به گذشته، تمرکز بر نگاه مدرسه‌ای به جای نگاه صرفاً ستادی بود.

وی افزود: در این دوره نقش مدرسه و برنامه درسی مدرسه‌ای به‌عنوان محور اقدامات تحولی مورد توجه ویژه قرار گرفت و این موضوع از وعده‌های اصلی شهید آیت‌الله رئیسی در انتخابات نیز محسوب می‌شد.

نوری با تشریح روند تصمیم‌گیری درباره بازگشایی مدارس در دوران کرونا گفت: موضوع بازگشایی مدارس یکی از مسائل مهم کشور بود، زیرا در شرایط بحران و جنگ، آموزش معمولاً غیرحضوری می‌شود و طبیعتاً چالش‌ها و موانعی به‌وجود می‌آورد.

وی تأکید کرد: احساس نیاز برای بازگشایی مدارس از درون دولت شکل گرفت و اقداماتی برای تحقق آن صورت گرفت.

نوری با اشاره به تجربه شخصی دوران دفاع مقدس و نحوه باز و بسته شدن مدارس در آن مقطع افزود: اسناد و گزارش‌های جهانی از جمله اسناد سازمان ملل تأکید می‌کنند مدارس باید آخرین مکان‌هایی باشند که تعطیل می‌شوند و در بحران‌ها نیز اولین مکان‌هایی هستند که باید بازگشایی شوند.

وی گفت: شرکت مایکروسافت گزارشی ارائه کرده بود که نشان می‌داد آموزش مجازی حتی در بهترین حالت تنها حدود ۵۰ درصد راندمان دارد.

همچنین به گفته وی، حدود ۱۰ پژوهش در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و معاونت‌های مختلف انجام شده بود که آثار آموزش غیرحضوری را بررسی کرده بودند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش توضیح داد: از زمان ورود به وزارتخانه در آذرماه، معتقد بودیم دی‌ماه همزمان با امتحانات ، زمان مناسبی برای بازگشایی مدارس است، اما این موضوع به‌دلیل آماده نبودن رسانه‌ها، مردم و برخی نهادها از جمله مجلس و وزارت بهداشت محقق نشد.

وی گفت: با وجود این، روند یادگیری و اقناع افکار عمومی آغاز شد و امتحانات دی‌ماه طبق قانون برگزار شد، اما امکان بازگشایی کامل مدارس فراهم نشد.

نوری ادامه داد: مدارس روستایی به‌صورت تلویحی بازگشایی شده بود و این اقدام از سوی مسئولان، ناظر بر عدالت آموزشی تعبیر شد، زیرا مناطق محروم در شرایط آموزش غیرحضوری بیشتر آسیب می‌دیدند.

وی افزود: عدالت تربیتی از موضوعاتی بود که به‌طور جدی پیگیری می‌شد و اقدامات انجام‌شده بر اساس کار تجربی و الگوهای بین‌المللی شکل گرفت.

به گفته وی، مرکز بین‌الملل آموزش و پرورش مأمور شد اطلاعات مدارس و وضعیت تعطیلی کشورها را گردآوری کند و نتایج نشان داد در بسیاری از نقاط جهان تعطیلی مدارس بسیار کوتاه بوده است؛ برخی کشورها فقط دو یا سه هفته تعطیلی داشتند و حتی برخی کشورها عملاً تعطیلی نداشتند، به‌ویژه کشورهای حوزه اسکاندیناوی.

نوری گفت: در مقابل، در ایران تعطیلی مدارس به‌راحتی و برای مدت طولانی اتفاق افتاده بود.

وی با اشاره به جلسه خصوصی با رئیس‌جمهور گفت: پس از ارائه توضیحات و با حمایت وزیر کشور، تصمیم بازگشایی مدارس نهایی شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد آموزش در پایه‌های اول ابتدایی در فضای مجازی منجر به شکل‌گیری چارچوب‌بندی و مدیریت افکار عمومی دانش‌آموزان از سوی جریان‌های بیرونی شده بود و این موضوع اهمیت بازگشت به آموزش حضوری را بیشتر نشان می‌داد.

نوری بیان کرد: در دوره تابستان برنامه‌هایی طراحی شد، اما هیچ فعالیتی نتوانست جای مدرسه را پر کند و بازگشت دانش‌آموزان با شور و نشاط قابل توجه همراه بود.

به گفته وی، برنامه‌هایی مانند سلام فرمانده در مدارس برگزار شد و در عین حال جریان‌های مخالف نیز از شرایط مدیریت افکار دانش‌آموزان سوءاستفاده کردند و برخی وقایع سال ۱۴۰۱ را به مدارس مرتبط کردند.