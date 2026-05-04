۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

نوری همدانی: اولویت اول رسانه‌ملی تلاش برای ایجاد وحدت در جامعه باشد

قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: اولویت اول صداوسیما تلاش برای ایجاد وحدت و همدلی در سطوح مختلف جامعه و پرهیز از اختلاف افکنی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید در دیدار مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز قم از زحمات مدیر کل سابق تشکر و برای مدیر کل جدید آرزوی موفقیت کرد.

این مرجع تقلید با اشاره به نقش مهم صدا و سیما در انعکاس حقایق جامعه گفت: اولویت اول رسانه ملی باید تلاش برای ایجاد وحدت و همدلی در سطوح مختلف باشد و از اظهار نظر غیر موثق و طرح موضوعات اختلافی به‌طور جدی جلوگیری شود.

آیت الله نوری همدانی با قدردانی از نقش صدا و سیما در دو جنگ اخیر گفت: رسانه ملی توانست با همه مشکلات، اطلاع رسانی مناسبی از عملکرد نیروهای مسلح داشته باشد خصوصاً صدا و سیمای قم هم توفیقات خوبی داشته است.

این مرجع تقلید از حضور ارزشمند مردم در تجمعات حمایت از نظام و انقلاب و رهبری تشکر کرد و گفت: همه در کنار رهبری باشند و اختلاف و افتراق را کنار بگذارند تا از سوءاستفاده دشمن جلوگیری شود.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین محمد طوسی مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز قم ضمن ابلاغ سلام جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، گزارش مبسوطی ارائه کرد.

