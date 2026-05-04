وزیر راه و شهرسازی با خانواده شهید خطیب در قم دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی ظهر دوشنبه در ادامه برنامه های خود در سفر به شهر مقدس قم با حضور در منزل شهید حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل خطیب وزیر شهید اطلاعات با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کرد.

صادق مالواجرد در سخنان کوتاهی با تسلیت شهادت سید شهدای امنیت، صبوری، متانت، آرامش و خدمت خالصانه شهید خطیب را از ویژگی های شخصیتی وی در جلسات هیئت دولت برشمرد.



وی در این دیدار لوح سپاسی به خانواده معظم شهید اسماعیل خطیب اهدا و از تلاش ها و مجاهدت‌های وزیر شهید اطلاعات در برقراری امنیت کشور تجلیل کرد.

اکبر بهنام‌جو استاندار قم و حجت الاسلام هنرمند مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم نیز وزیر راه و شهرسازی را در این دیدار همراهی کردند.

فرزندان شهید خطیب نیز در این دیدار از حضور صادق وزیر راه و شهرسازی در بیت شهید خطیب و تسلیت ایشان تقدیر کردند.

صادق پیش از آن با حضور در منزل شهید سید عبدالرحیم موسوی رییس فقید ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور با خانواده این فرمانده شهید دیدار و گفتگو کرد.