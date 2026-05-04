به گزارش خبرنگار مهر، عباس قنبری عُدیوی، عصر دوشنبه در نشست علمی «خلیج فارس و هویت ملی ایرانیان» در شهرکرد که از سوی بنیاد ایرانشناسی شعبه چهارمحال و بختیاری و با مشارکت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری، به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار شد با اشاره به اینکه خلیج فارس یکی از پربسامدترین واژگان جستجو شده در فضای مجازی و رسانهای است، اظهار کرد: امروز زورگوترین ابرقدرتها در تنگنای فشار اقتصادی قرار گرفتند و میخواهند خود را نجات دهند لذا چشم طمع به منابع سایر کشورها دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان با ذکر اینکه فرهنگ عامه به معنی فرهنگ همگانی بوده و خلیج فارس در فولکلور یا فرهنگ عامه قابل بررسی است، ادامه داد: فولکلور به معنی دانش مردمی است و مجموعهای از اعتقادات و باورها، افسانهها و قصهها، اسطورهها، ضربالمثلها و تعابیر، لالاییها و نظیر اینها را در بر میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه تمام بزرگان ادب پارسی بر پایه فولکلور سخن گفتند، افزود: دانش فولکلور در تمامی آثار بزرگ زبان و ادبیات فارسی موضوعیت داشته و قابل بحث و بررسی است. مثلاً شاید کمتر کسی باور کند که خیام تا چه میزان در فرهنگ عامه قابل بررسی است و فرهنگ مردم اینگونه شکل میگیرد.
قنبری با اشاره به موضوع خلیج فارس در فرهنگ مردم، توضیح داد: مردمان ایران خلیج فارس را یک مفهوم زنده حساب میکنند و آن را دختری زایا میدانند. خلیج فارس در فرهنگ مردم، جان دارد و از جانبخشی (personnification) برای توصیف آن استفاده شده است زیرا مردم آن را زنده میبینند.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: در ادبیات رسمی نامبردارانی چون نظامی و سعدی و حافظ به فرهنگ عامه مردم راه مییابد و لذا اگر سری به سنگ مزارهای آرامستان شهرکرد بزنید متوجه خواهید شد که اشعار این شاعران و حتی شاعران معاصر بر سنگ مزار اموات نقش بسته و این جلوهای از ادبیات رسمی در فرهنگ عامه است.
خلیج فارس متعلق به فرهنگ همه مردم ایران است
وی افزود: خلیج فارس متعلق به جنوب و جنوبیها نیست بلکه متعلق به همه مردم بوده و برای مردم چهارمحال و بختیاری هم اهمیت دارد لذا چه بسیار اماکن که با نام خلیج فارس مزین هستند و چه بسیار دیوارنگاریها در شهرکرد که نام خلیج فارس بر آنها حک است.
قنبری با ذکر اینکه مردم خودشان نام خلیج فارس را برای نامگذاری کسب و کار خود انتخاب میکنند و این با هیچ بخشنامه یا اجباری صورت نمیگیرد، افزود: نام خلیج فارس همچنین در ضربالمثلهای ما نیز وارد شده که جالب توجه است مثلاً یک ضربالمثل قدیمی میگوید: اگر خلیج فارس انگشتر باشد، تنگه هرمز نگین است.
این پژوهشگر فرهنگ عامه بیان کرد: کبریتسازی زنجان که عمرش از شیخنشینان خلیج فارس بیشتر است، نقشه خلیج فارس را بر محصولات خود حک کرده و بر همیشه فارس بودن آن اشاره دارد. خلیج فارس در اشعار فارسی و اشعار تاجیکی و ازبک و ... نیز جلوههای فراوان دارد.
قنبری وجود بالغ بر ۶۰ آیین مربوط به منطقه خلیج فارس را مورد تاکید قرار داد و گفت: این آیینها از بارانخواهی گرفته تا بادخواهی خاص خود خلیج فارس است. بیش از ۱۰۰ کتاب را در موضوع خلیج همیشگی فارس بررسی کردم که در کتابم مورد استفاده قرار دادم.
نویسنده کتاب خلیج فارس در فرهنگ مردم ایران در پایان تاکید کرد: سرمایه اصلی ما انسانها هستند که فرهنگ عامه را شکل میدهند و مفاهیمی چون پری دریایی را همین مردمان ساختند و در اسطورهها و افسانههای ایران وارد کردند.
