استقرار کامل خدمات بهداشتی و درمانی برای زائران حج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، امسال در مدینه منوره دو درمانگاه به‌صورت ۲۴ ساعته در محل استقرار زائران راه‌اندازی شده و در مکه مکرمه نیز پنج درمانگاه به همراه یک مرکز درمانی ، خدمات لازم را به زایران کشورمان ارائه می دهند.

جنگجو، معاون حج وعمره مرکز پزشکی مرکز پزشکی حج و زیارت در مدینه، با اشاره به وضعیت سلامت زائران ایرانی اظهار کرد: خوشبختانه اغلب زائران در وضعیت مطلوب جسمانی قرار دارند و عمده مراجعات به مراکز درمانی به‌صورت سرپایی انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر تنها دو نفر از زائران در بیمارستان‌های کشور میزبان بستری هستند و روند درمان آنان با همکاری کامل مراکز درمانی عربستان در حال پیگیری است.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت همچنین سطح همکاری با وزارت بهداشت عربستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در موارد نیاز به خدمات تخصصی یا بستری، از ظرفیت بیمارستان‌های عربستان استفاده می‌شود.

وی در پایان بر لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی زائران تأکید کرد و گفت: رعایت نکات بهداشتی در پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ سلامت جمعی زائران نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.