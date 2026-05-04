۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

شاخص کیفیت هوای زنجان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد

زنجان- کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: شاخص کیفی هوای استان در سه ساعت گذشته به عدد ۱۰۷ رسیده که این میزان برای گروه‌های حساس ناسالم است.

النا ز هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شاخص کیفی هوای استان در سه ساعت گذشته به عدد ۱۰۷ رسیده که این میزان برای گروه‌های حساس ناسالم است، علت این وضعیت را ورود گرد و غبار از کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به پایداری هوا، پیش‌بینی می‌شود شاخص کیفیت هوا در زنجان تا چهارشنبه در همین سطح باقی بماند.

هاشمی با اشاره به جدول شاخص AQI خاطرنشان کرد: شاخص صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: بیماران قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان و سایر گروه‌های حساس باید فعالیت طولانی یا سنگین در فضای باز را کاهش دهند.

کد مطلب 6820048

